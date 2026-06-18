Escándalo en el Mundial: Canadá levanta el veto al goleador Elye Wahi, investigado por amaño de partidos

El delantero de la selección de Costa de Marfil, Elye Wahi, recibió autorización para ingresar a Canadá de cara al segundo partido de su equipo en la Copa del Mundo contra Alemania, horas después de que la federación de su país anunciara que se le había denegado el acceso debido a una investigación penal en curso por presunto amaño de partidos.

¿Cómo se desarrolló el caso Wahi?

La Federación Marfileña de Futbol (FIF) había comunicado inicialmente el jueves por la mañana que el jugador de 23 años permanecería en la base de entrenamiento del equipo en Filadelfia, Estados Unidos, al no haber obtenido las autorizaciones administrativas necesarias para entrar a territorio canadiense para el encuentro del sábado contra Alemania en Toronto. Sin embargo, en un segundo comunicado emitido el jueves por la tarde, el organismo confirmó el cambio de estatus y la habilitación del futbolista para viajar.

El departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) declinó comentar sobre los detalles específicos del caso, pero señaló en una declaración enviada a The Athletic que las leyes de inmigración del país evalúan a cada individuo de forma independiente. Asimismo, el organismo gubernamental precisó que se pueden otorgar permisos de residencia temporal bajo "circunstancias excepcionales" a personas que de otro modo serían inadmisibles.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) informa que la situación administrativa de Elye Wahi ha evolucionado favorablemente. Ya se han obtenido las autorizaciones necesarias para su entrada en territorio canadiense”, escribió la FIF en su cuenta de X.

¿Cuándo arrestaron a Wahi?

Wahi fue arrestado por la policía francesa el pasado 29 de mayo en el marco de una investigación dirigida por la fiscalía de Marsella. Un portavoz de dicha fiscalía confirmó que los cargos bajo indagación incluyen fraude organizado, corrupción deportiva organizada, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero. El delantero fue interrogado bajo custodia policial y posteriormente liberado sin que se le hayan imputado cargos formales hasta el momento.

La investigación penal se inició luego de que la Liga de Futbol Profesional de Francia (LFP) detectara un volumen inusual de apuestas internacionales relacionadas con una tarjeta amarilla que Wahi recibió el 17 de mayo, mientras jugaba para el club Niza en un partido de la Ligue 1 contra el Metz. Las autoridades examinan si el jugador provocó deliberadamente la amonestación.

La FIF manifestó que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre procedimientos judiciales contra el jugador y reafirmó su respaldo a Wahi, a quien calificó como un miembro importante del plantel. El delantero fue titular el pasado lunes en la victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador en Filadelfia.

Wahi es el segundo futbolista que enfrenta restricciones de entrada a Canadá durante este torneo. El centrocampista de la selección de Ghana, Thomas Partey, no pudo ingresar al país para el debut de su selección contra Panamá en Toronto el miércoles, tras descubrirse que omitió en su solicitud de ingreso sus antecedentes penales en el Reino Unido, donde fue acusado de cargos de violación y agresión sexual en 2025 y 2026.