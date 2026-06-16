¡De las canchas a los tribunales! Ghana demanda a Canadá por el veto a Partey

En un abrir y cerrar de ojos, el Mundial 2026 se trasladó de las canchas a los tribunales internacionales. El gobierno de Ghana acudió formalmente ante un tribunal federal de Canadá con el objetivo de revertir la estricta negativa de Ottawa a conceder una visa de entrada al futbolista Thomas Partey, quien afronta un juicio penal en el Reino Unido por múltiples cargos de violación y agresión sexual.

De acuerdo con reportes de la cadena pública canadiense CBC, la audiencia de emergencia se programó con carácter de urgencia. La federación africana presentó una solicitud de medida cautelar que busca permitir que el actual mediocampista del Villarreal y exfigura del Arsenal pueda ingresar al país para jugar contra Panamá en la ciudad de Toronto, en el partido correspondiente al Grupo L.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, calificó la postura del gobierno canadiense como una acción hostil:

La decisión de Canadá es arrogante y extremadamente injusta. Thomas Partey es un miembro clave e insustituible de la selección nacional absoluta de Ghana."

Thomas Partey aguarda la resolución de un tribunal federal en Canadá para saber si podrá jugar en Toronto. Reuters

¿Cuáles son los graves cargos judiciales que congelaron el visado de Thomas Partey?

La Cancillería ghanesa envió una nota de protesta oficial a Ottawa exigiendo una reconsideración inmediata. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá ha mantenido total hermetismo sobre su postura jurídica:

El historial delictivo: Partey se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual.

Partey se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Las denuncias: Los expedientes corresponden a acusaciones presentadas por cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022.

El panorama de las Estrellas Negras en la Copa del Mundo

Ante la incertidumbre migratoria, la escuadra africana estableció su campamento base en Estados Unidos, específicamente en la Bryant University de Boston. A pesar del veto territorial impuesto por el gobierno canadiense para el debut, el mediocampista sí se mantendrá elegible para disputar los siguientes dos compromisos de alta exigencia para Ghana dentro del exigente sector, midiendo fuerzas contra las selecciones de Inglaterra y Croacia, ya que ambos partidos se celebrarán en territorio estadunidense.