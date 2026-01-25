Escándalo en el futbol mexicano: FMF señala a Sofía Álvarez Tostado por presunto amaño de partidos

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) encendió las alarmas en el balompié nacional tras abrir una investigación formal contra la futbolista Sofía Álvarez Tostado, señalada por su presunta vinculación con una red de amaño de partidos que operaría dentro de la Liga Premier MX, categoría considerada como la tercera división del futbol mexicano.

La información fue notificada a los clubes del circuito mediante un oficio oficial dirigido a José del Carmen Vázquez, presidente de la Liga, documento que fue revelado por la plataforma Adictos a la Premier MX. En el texto, la FMF advierte que la jugadora habría sostenido contacto con personas ligadas al futbol profesional, con el objetivo de ofrecer incentivos económicos para influir directamente en el desarrollo de encuentros oficiales.

FMF ALERTA A CLUBES Y JUGADORES POR POSIBLES ACERCAMIENTOS ILEGALES

En el comunicado fechado el 15 de enero de 2026, la FMF solicita la colaboración inmediata de los equipos para advertir a futbolistas, cuerpos técnicos y directivos sobre cualquier conducta que viole los reglamentos. El organismo rector subraya la obligación de denunciar cualquier tipo de intento de manipulación o amaño de partidos, como parte de una estrategia para proteger la integridad del futbol mexicano y prevenir sanciones más severas.

Sofía Álvarez Tostado con la camiseta del Valencia. Foto de X: @VCF_Femenino

La investigación ha tomado relevancia adicional debido al perfil de Sofía Álvarez Tostado, quien tuvo paso por la Liga MX Femenil en 2022 y posteriormente desarrolló una trayectoria internacional. La futbolista de 25 años militó en clubes como el Valencia CF, el Besiktas de Turquía y, más recientemente, el AEK de Atenas, con el que se consagró campeona en abril de 2025. En medio del escándalo, la jugadora eliminó sus cuentas de redes sociales, lo que incrementó la especulación alrededor del caso.

PARTIDO SUSPENDIDO Y DENUNCIAS POR AMENAZAS Y EXTORSIÓN

En paralelo a la investigación de la FMF, la Liga Premier MX anunció la suspensión del partido entre Héroes de Zaci FC y Cañoneros FC, correspondiente a la Jornada 16, como medida preventiva mientras avanzan las indagatorias sobre estas presuntas prácticas ilegales.

El club Héroes de Zaci, con sede en la Ciudad de México, emitió un comunicado en el que reconoció la posible implicación de un grupo reducido de jugadores, no mayor a cinco, en una situación irregular detectada tras su encuentro más reciente. Según la directiva, los futbolistas involucrados denunciaron haber sido amenazados y extorsionados por terceros ajenos al club, presuntamente relacionados con redes de apuestas ilegales.

Sofía Álvarez Tostado con el Besiktas turco. Foto de X: @BJKKadinFutbol

El documento detalla que estas personas habrían ejercido presión directa contra la integridad de los jugadores y sus familias, con la intención de obtener beneficios económicos. Ante este escenario, el club decidió separar provisionalmente a los futbolistas señalados, como parte de un protocolo preventivo mientras se esclarecen los hechos.

El caso representa uno de los golpes más serios a la credibilidad de la Liga Premier MX en los últimos años y abre un nuevo frente en la lucha del futbol mexicano contra el amaño de partidos y las apuestas ilegales.