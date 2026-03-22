Escándalo en CU: retiran a familia de Charlyn Corral de la tribuna

La victoria de Pachuca por 2-1 sobre Pumas Femenil en el estadio Olímpico Universitario quedó marcada por un incidente en la tribuna que involucró a familiares de la delantera Charlyn Corral, quienes fueron retirados por personal de seguridad tras un altercado con aficionados.

De acuerdo con reportes de medios presentes en el estadio, el padre y el hermano de la atacante se hicieron de palabras con seguidores locales que lanzaban insultos hacia la jugadora de las Tuzas. La situación escaló hasta requerir la intervención de seguridad, que escoltó a los familiares fuera de la zona general.

El episodio ocurrió mientras los familiares observaban el encuentro y apoyaban a Corral en la zona de admisión general, una de las figuras del conjunto hidalguense. Algunos aficionados de Pumas exigieron que abandonaran las gradas, en medio de un ambiente que se tensó conforme avanzaba el partido.

Dominio visitante

En la cancha, Pachuca volvió a confirmar su condición como uno de los equipos más sólidos del torneo. El equipo visitante se adelantó al minuto 7 con un remate de cabeza de Abril Fragoso. Pumas reaccionó antes del descanso, cuando Angelina Hix empató al 42 con un disparo desde el sector izquierdo que sorprendió a la portera Esthefanny Barreras.

El encuentro se mantuvo abierto en la segunda mitad hasta que, al 68, Corral participó en la jugada decisiva al asistir a Aline Gomes, quien definió con un toque por encima de la arquera Wendy Toledo para sellar el 2-1.

Pumas generó opciones para igualar, pero careció de contundencia en los últimos metros. Incluso en el cierre, Toledo evitó un tercer tanto que habría ampliado la ventaja visitante.

Con el resultado, Pachuca se mantiene en la pelea por el liderato con una sola derrota en el torneo. Pumas, en contraste, suma cino partidos sin ganar y acumula 4 derrotas consecutivas, lo que complica sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

El incidente en la tribuna añadió un matiz incómodo a la jornada, en una noche en la que el protagonismo debía quedarse en la cancha.