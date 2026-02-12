Escándalo en Costa Rica. Un mexicano se apropia del equipo Puntarenas y se lo quitan por no pagar

El proyecto del empresario mexicano Manuel Velarde en Costa Rica naufragó pronto. Intentó adquirir al equipo Puntarenas, pero este jueves los anteriores dueños se lo han arrebatado por incumplir en el pago.

Manuel Velarde apareció en la luz pública del futbol mexicano en 2022, cuando era socio de un grupo empresarial que adquirió a los Gallos del Querétaro.Deportivamente no hicieron nada, pero tuvieron ganancias en cambiar y transferir jugadores cada seis meses.

El grupo empresarial era comandado por Greg Tylor, uno de los representantes más ubicados en el mercado mexicano durante la década de los 90 y la primera de los 2000, Gabriel Solares y Manuel Velarde, quien también era representante de futbolistas.

Manuel Velarde con la camiseta del Puntarenas Captura de pantalla

El hijo de Mario Carrillo estaba integrado al proyecto. Captura de pantallla

En su momento se criticó que la Federación Mexicana de Futbol otorgara el carnet de dueños a personas ligadas con la economía del misnmo medio y se vio después eso con las transferencias continuas que hacían, promediando 16 jugadores por torneo.

Su gestión duró de 2020 a 2022, saliendo de los Gallos por aquella bronca de barras en el Estadio La Corregidora entre atlistas y queretanos.

ESCÁNDALO EN COSTA RICA

El 3 de diciembre, los dueños del Club Puntarenas de Costa Rica, llegaron a un acuerdo para vender sus acciones a unos empresarios mexicanos representados por Manuel Velarde, asociado con el exjugador del América José Enrique Vaca y con el hijo del técnico Mario Carrillo quien fungiría como director deportivo.

Manuel Velarde dio 200 mil dólares de fianza y se comprometió que el 31 de enero liquidaría el monto total de 1.7 millones de dólares por el club.

Velarde no refrendó la opción de compra y los anteriores dueños, encabezados por Felipe Medina, han retomado el control de las oficinas y de la gerencia deportiva.

Manuel Velarde no ha dado comentarios al respecto y tampoco se ha pronunciado, sin embargo, puede que tome alguna salida jurídica para tratar de recuperar su fianza. El punto es que algo sucedió que evitó que siguiera con el plan.