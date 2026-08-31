Toluca y América, parten como favoritos: así se juegan las semifinales de la Leagues Cup

Los cuatro equipos buscan el boleto a la gran final en partidos que enfrentan realidades muy diferentes, donde dos se encuentran en la parte alta de la tabla de la Liga Mx y los otros dos generando muchas dudas.

América vs Monterrey Por David Olaff

Las Águilas del América marchan invictas en la Liga MX y parten como favoritas

Por un lado, el América llega en su mejor momento como líder de la Liga MX. El conjunto azulcrema se mantiene invicto en el torneo local gracias a una defensa que únicamente ha permitido dos goles en contra. Se trata de un equipo muy bien organizado que basa su éxito en el orden dentro de la cancha, mostrando una solidez que le permite controlar los partidos de principio a fin.

Fiel al estilo del técnico uruguayo Guillermo Almada, las Águilas desarrollan un futbol dinámico yendo al frente en todo momento. Esa constante búsqueda de la portería rival las coloca como una de las mejores ofensivas del futbol mexicano, un equilibrio perfecto que las perfila como las claras favoritas.

En el otro lado, Monterrey, bajo el mando de Matías Almeyda, viene de un duro golpe tras caer 3-1 en casa ante el Atlético de San Luis. A los Rayados les ha costado encontrar un cuadro titular por lesiones, rotaciones o baja de nivel de sus futbolistas, lo que se nota en su juego: es un equipo que anota muchos goles, pero también recibe demasiados.

Toluca vs León David Olaff

Toluca y León se enfrentan en una semifinal de pronóstico reservado

En la otra semifinal, Toluca llega encendido tras golear 4-0 a Juárez el fin de semana. Se encuentran en el segundo lugar del torneo, con cinco partidos consecutivos sin perder y cuenta con una de las mejores delanteras del futbol mexicano, estadística que comparte con el América y el Monterrey.

Enfrente estará León, que marcha en el séptimo puesto de la Liga MX y viene de recibir un duro golpe al dejar ir el triunfo de último minuto ante el Atlante. Además, La Fiera acostumbra jugar partidos muy apretados, ya que en ocho de sus diez partidos disputados hasta este momento entre Liga y Leagues Cup la diferencia ha sido de un solo gol o terminaron empatados.

El escenario queda puesto para ver la final deseada entre América y Toluca, o Monterrey y León podrán dar la sorpresa en Estados Unidos y cambiar los pronósticos.