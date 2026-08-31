Leagues Cup 2026: Estos son los favoritos para llegar a la final

La Leagues Cup 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas y, en esta edición, todos pertenecen a la Liga MX. Toluca, León, América y Monterrey mantienen la pelea por el título y buscarán conseguir uno de los dos pases a la gran final; la cuenta del torneo binacional da a conocer a los favoritos para acceder a la contienda por el título.

A través de la red social X, la propia Leagues Cup puso sobre la mesa a los cuatro clubes que continúan en el torneo y preguntó a los aficionados: ¿Quién consideran que llegará a la final? Con un empate del 36 por ciento, el América y Toluca comparten el primer lugar entre los favoritos, mientras que León registra 20 por ciento y Rayados de Monterrey 8 por ciento.

Trofeo de campeón de la Leagues Cup.

¿Quiénes son los semifinalistas de la Leagues Cup 2026?

Toluca y León protagonizarán una de las semifinales, mientras que la segunda serie será entre América y Monterrey. Los partidos se disputarán el 2 de septiembre en diferentes horarios; el primero comenzará a las 19:00 horas y el segundo a las 21:00 horas.

Una vez definidos los ganadores de ambas series, se conocerán a los dos equipos que se enfrentarán por el campeonato, mientras que los otros dos semifinalistas pelearían el tercer lugar.

La gran final de la Leagues Cup 2026 está programada para el próximo 6 de septiembre, aunque todavía no se ha definido el recinto que albergará el partido por el título.

Con los cuatro semifinalistas definidos, la Leagues Cup 2026 tendrá una final completamente mexicana. Toluca, León, América y Monterrey son los únicos equipos que pueden levantar el trofeo, por lo que las próximas semifinales definirán quién apostará por el título.