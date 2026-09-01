Antonio Rüdiger anuncia su retiro de la selección alemana: “Gracias por el viaje”

Antonio Rüdiger, el defensa que acompañó a la selección de Alemania desde el 2014, el día de hoy anunció su retiro del combinado nacional para dar paso a las nuevas generaciones de jugadores que puedan defender la camiseta.

A través de sus redes sociales, Rüdiger dirigió unas palabras de agradecimiento a sus compañeros de equipo, el cuerpo técnico, y por supuesto, a la afición. A sus compañeros les agradeció las amistades forjadas y la unión que tuvieron en cada encuentro.

Mis compañeros de equipo: por cada duelo compartido y por la unión en el vestuario y en la concentración; y, sobre todo, por las amistades que perdurarán más allá del futbol”, mencionó Rüdiger.

Por otra parte, al cuerpo técnico les reconoció la confianza depositada en él, especialmente a Joachim Löw (director técnico de la selección alemana de 2006 a 2021), Hansi Flick (asistente durante el periodo de Löw en la selección y director técnico de 2021 a 2023) y Julian Nagelsmann (director técnico de 2023 a 2026).

Igualmente, agradeció a Horst Hrubesch, quien impulsó su carrera en las categorías inferiores de la selección.

Con respecto a la afición, Rüdiger valoró el apoyo mostrado sobre todo durante la Eurocopa 2024, la cual se llevó a cabo en Alemania.

Y, por supuesto, a ustedes, los aficionados: Gracias por su apoyo, especialmente por la atmósfera única en nuestra Eurocopa en casa en 2024”, recordó Rüdiger.

Antonio Rüdiger durante la Eurocopa 2024 con la Selección de Alemania. @toniruediger

¿Cuál será el futuro de Antonio Rüdiger?

El defensa del Real Madrid expresó que ahora que se retira del equipo nacional piensa enfocarse plenamente en el club al que llegó en 2022, con quienes ha ganado varios títulos en colectivo como Supercopas de Europa, Mundial de Clubes, Copa del Rey, Supercopa de España, LaLiga española, Champions League y la Copa Intercontinental.

Por lo que ahora el conjunto blanco se ha convertido en su máxima prioridad en su carrera profesional tras 86 partidos internacionales con la selección, según Rüdiger.

A pesar de no haber conseguido “el gran título” con Alemania, para el central fue un capítulo que lo marcará siempre.