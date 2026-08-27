¡DEFINIDAS! Las sedes de Semifinales de la Leagues Cup se quedan en Estados Unidos

Serán cuatro clubes mexicanos los que disputen las Semifinales de la Leagues Cup, el Torneo Binacional entre la MLS y la Liga Mx. Sin embargo, ambos encuentros se llevarán a cabo en Estados Unidos.

El duelo entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey se disputará el próximo miércoles 2 de septiembre en la cancha del Estadio Dignity Health Sport Park, en Carson, California.

Los Diablos del Toluca y los Esmeraldas del León jugarán por un boleto a la Final del Torneo en el Shell Energy Stadium, el mismo miércoles 2 de septiembre, en Houston, Texas.

América consiguió su pase a las Semifinales después de derrotar el pasado miércoles 2-0 al Columbus Crew. Rayados de Monterrey dejó en el camino 2-1 al Chicago Fire, Toluca, del Turco Mohamed, venció 2-0 a Austin y el que goleó 3-0 al Real Salt Lake fue el Club León.

Las Semifinales del Torneo Binacional serán protagonizadas sólo por clubes mexicanos, pero los partidos se disputarán ambos en Estados Unidos.