El equipo de Michael Jordan no para de ganar: Tyler Reddick suma otra victoria en NASCAR

No fue una carrera limpia ni cómoda. Fue resistencia pura. Y aun así, el resultado volvió a ser el mismo. El equipo de Michael Jordan sigue imponiendo su ritmo en la NASCAR Cup Series.

Tyler Reddick sobrevivió a fallas mecánicas, calor extremo y una desventaja considerable para quedarse con la victoria en el Darlington Raceway, la llamada “Pista Demasiado Difícil de Domar”. Es su cuarto triunfo de la temporada, una cifra que confirma el dominio de 23XI Racing.

Se sobreponen

La carrera parecía escaparse desde el inicio. Reddick reportó problemas de batería desde la primera vuelta, una falla que comprometía el rendimiento del auto y obligó al equipo a intervenir de inmediato. La solución parcial no eliminó el problema, y el piloto tuvo que competir sin ventilación ni sistema de enfriamiento en la cabina, bajo temperaturas superiores a los 27 grados.

El desgaste fue evidente. El traje refrigerado dejó de funcionar, el calor se acumuló y la exigencia física aumentó vuelta tras vuelta. A menos de 50 giros del final, la diferencia con el líder parecía definitiva.

No lo fue.

Reddick remontó, ejecutó una parada clave en pits y superó a Brad Keselowski para tomar el control. Desde ahí no soltó la punta y cruzó la meta con una ventaja de 5.847 segundos, consolidando otra actuación dominante.

El resultado extiende un inicio histórico. Reddick ya había ganado en Daytona y ahora se une a leyendas como Dale Earnhardt y Bill Elliott como los únicos pilotos en la era moderna en ganar cuatro de las primeras seis carreras del calendario.

La comparación con el “flu game” de Jordan en 1997 surgió de inmediato. No es la misma historia, pero la lógica es similar. Rendimiento al límite, condiciones adversas y un resultado que refuerza la narrativa dominante.

El equipo de Jordan no sólo gana. Resiste, se adapta y remata. Y en este inicio de temporada, no hay quien lo detenga.