Fuerte terremoto de magnitud 5.2 sacude España | VIDEO

Granada amaneció este sábado pendiente de los daños provocados por un fuerte terremoto registrado de madrugada en su área metropolitana. El movimiento, de magnitud 5.2 tuvo su epicentro en el entorno de Alhendín, a apenas 2 kilómetros de profundidad, y se produjo a la 1:04 horas.

El sismo se sintió en buena parte de Andalucía —Málaga, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Almería y Jaén, entre otras provincias— y provocó desprendimientos, daños en fachadas y tejados, además del desalojo preventivo de un edificio.

Las diferencias entre las mediciones de magnitud, señalan los expertos, son habituales en las primeras horas tras un evento sísmico, mientras los organismos revisan sus cálculos.

Daños localizados y sin heridos reportados

Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas. En redes sociales, sin embargo, se difundieron imágenes de edificios con afectaciones visibles y de un automóvil dañado por la caída de parte de la estructura de un conjunto habitacional.

Los primeros reportes de incidencias se concentraron en municipios del área metropolitana granadina:

En Las Gabias , un edificio fue desalojado de manera preventiva ante la posibilidad de daños estructurales; los técnicos deberán determinar si el inmueble puede volver a ocuparse con normalidad.

, un edificio fue desalojado de manera preventiva ante la posibilidad de daños estructurales; los técnicos deberán determinar si el inmueble puede volver a ocuparse con normalidad. En Armilla se comunicaron desperfectos en distintos puntos.

se comunicaron desperfectos en distintos puntos. En Huétor Vega, el terremoto provocó además problemas en el suministro eléctrico.

En Granada capital, las primeras inspecciones del Ayuntamiento no han encontrado daños estructurales generalizados, aunque no se descartan desperfectos puntuales. Los servicios municipales continúan revisando edificios y elementos urbanos, y la Diputación de Granada convocará este sábado a un comité de técnicos para evaluar los inmuebles afectados.

Secuencia sísmica que se extendió por horas

El terremoto principal no fue un hecho aislado, sino parte de una secuencia que comenzó horas antes. Durante el viernes ya se habían registrado en el área metropolitana otros movimientos de menor magnitud, entre ellos uno de 3.7 con epicentro en La Zubia.

Tras la sacudida principal, la actividad continuó: seis minutos después se registró un sismo de magnitud 2.6 con epicentro en Gójar y una profundidad de un kilómetro, al que siguieron nuevos movimientos menores en municipios cercanos, además de réplicas adicionales de magnitudes 3.7, 2.2 y 2.3 detectadas en las horas posteriores.

Ante el alcance del terremoto, la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico. El servicio de Emergencias 112 gestionó más de 80 llamadas de ciudadanos, procedentes de todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz, tanto por daños materiales como por la percepción de la fuerte sacudida.

Los servicios de emergencia mantienen la coordinación con los ayuntamientos y organismos técnicos para determinar el alcance real de los daños, mientras numerosos vecinos de la provincia permanecieron despiertos tras el temblor ante el temor de nuevas réplicas.

Las inspecciones técnicas continuarán este sábado para determinar el alcance definitivo de los daños y confirmar la seguridad de los inmuebles afectados.