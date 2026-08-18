Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Santos y FC Juárez son los únicos equipos que se mantienen sin puntos en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX, tabla de posiciones que domina el América con 10 puntos tras la Jornada 4 y en donde Chivas, Cruz Azul y Tigres se mantienen fuera de los puestos que dan acceso a Liguilla.

Una vez concluida la Jornada 4 del Apertura 2026, Santos se mantiene sin sumar puntos en el certamen luego de caer frente a Monterrey, Atlas, América y Chivas, mientras que FC Juárez es sotanero del certamen luego de caer ante Puebla, Chivas, Pumas y Monterrey.

Estos fueron los resultados de la Jornada 4 en la Liga MX:

Atlante 0-0 Toluca / Estadio Banorte.

Monterrey 6-1 FC Juárez / Estadio BBVA.

Atlas 2-1 Tigres / Estadio Jalisco.

Pumas 0-0 Querétaro / Estadio Olímpico Universitario.

América 3-0 Atlético San Luis / Estadio Banorte

Santos 0-1 Chivas / Estadio TSM

Xolos 2-1 Cruz Azul / Estadio Caliente

Necaxa 1-2 León / Estadio Victoria

Pachuca 2-3 Puebla / Estadio Hidalgo

Liga MX: Posiciones tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Los primeros 8 lugares de la tabla general accederán a la Liguilla en busca del título de la Liga MX, sitios en los que -de momento- no se encuentran Chivas, Cruz Azul ni Tigres; Puebla y Querétaro son las grandes sorpresas en este inicio de torneo, mismo en el que Atlas acecha la cima:

1. América / 10 (+7)

2. Tijuana / 10 (+4)

3. Monterrey / 9 (+7)

4. Atlas / 9 (+1)

5. Toluca / 7 (+3)

6. Pumas / 7 (+2)

7. Puebla / 7 (+1)

8. Querétaro / 7 (+1)

La Liga MX sufrió pausa de una semana debido a la Fase Liga de la Leagues Cup 2026. Mexsport

9. Chivas / 7 (0)

10. Cruz Azul / 6 (0)

11. León / 6 (0)

12. Necaxa / 6 (-1)

13. Atlante / 5 (0)

14. Pachuca / 3 (0)

15. Atlético San Luis / 2 (-4)

16. Tigres / 1 (-4)

17. Santos / 0 (-6)

18. FC Juárez / 0 (-11)

Así se jugará la Jornada 5 del Apertura 2026

Llevándose a cabo del viernes 21 al domingo 23 de agosto, estos son los partidos, días y horarios correspondientes a la Jornada 5, misma que enfrentará al líder contra el último lugar:

León Vs Monterrey / viernes 21 de agosto, 19:00 horas.

Tigres Vs Atlante / viernes 21 de agosto, 19:00 horas.

FC Juárez Vs América / viernes 21 de agosto, 21:00 horas.

Querétaro Vs Toluca / viernes 21 de agosto, 21:10 horas.

Chivas Vs Xolos / sábado 22 de agosto, 17:07 horas.

Puebla Vs Santos / sábado 22 de agosto, 19:00 horas.

Cruz Azul Vs Atlas / sábado 22 de agosto, 21:00 horas.

Atlético San Luis Vs Pachuca / domingo 23 de agosto, 17:00 horas.

Pumas Vs Necaxa / domingo 23 de agosto, 19:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG