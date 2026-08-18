¿Y eso? Las misteriosa bebida de Anisimova en pleno partido de Cincinnati

Amanda Anisimova protagonizó una polémica inesperada en el Cincinnati Open tras beber de un vaso que parecía contener cerveza durante su partido ante Alexandra Eala.

La estadounidense, número 10 del ranking WTA, se enfrentaba a la filipina en la tercera ronda del Masters 1000. Tras perder el primer set, Anisimova remontó y terminó imponiéndose por 4-6, 6-4 y 6-2.

Amanda Anisivoma venció a Eala en Cincinnati Reuters

En un cambio de lado, las cámaras la captaron sacando de debajo de una toalla un vaso de plástico con el logo del torneo que contenía un líquido ámbar con aspecto espumoso. Bebió y volvió a esconder el recipiente.

Los comentaristas de Tennis Channel, Brett Haber y Lindsay Davenport, reaccionaron en directo con sorpresa. Haber preguntó “¿Qué es eso, Lindsay?” y Davenport sugirió que podría ser sidra de manzana.

En redes sociales el clip generó un aluvión de comentarios. Muchos usuarios aseguraron que se trataba de una bebida alcohólica y llenaron de memes e ironías el episodio, con frases que hablaban de “cerveza en pleno partido” o de un supuesto desacato a las normas.

La imagen del vaso y el color del líquido alimentaron la especulación durante horas, llenando las redes sociales de varios comentarios hacia la estadounidense.

¿Qué era lo que bebía Anisimova en pleno partido de Cincinnati?

De acuerdo con el reglamento, las tenistas tienen prohibido beber alcohol en medio de un partido.

Aunque muchos comentarios trataron de ayudar a Anisimova. Refirieron que pudo haber sido algún jugo de manzana, algún refresco o incluso pudo haberse tratado de alguna bebida energética.

Las reglas del circuito (tanto ATP como WTA) regulan de forma estricta la identificación comercial de los recipientes. Así que si se tratase de algunas de estas opciones, simplemente vacío el líquido en el vaso y desechó la lata o el envase.

No es que la bebida esté prohibida, sino que está vedado mostrar a los ojos de todos la marca de un producto que no sea sponsor oficial. Por eso Anisimova vertió el contenido en el vaso del torneo y lo ocultó bajo la toalla en lugar de beber directamente de la lata.