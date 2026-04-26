Equipo celebra su título de liga bajándose del autobus a mitad de la carretera

El fútbol uruguayo escribió una de sus páginas épicas con el primer título de liga del humilde Racing de Montevideo, que en más de 107 años de historia jamás había sentido algo como esto. Sus jugadores no celebraron frente a su estadio y con su público, sino entre el rugir del motor y las luces de su autobus en medio de la carretera.

La jornada del Torneo Apertura 2026 ya era heroica por mérito propio. El conjunto cervecero, dirigido tácticamente por Cristian Chambián, cumplió con su parte al vencer 1-0 a Cerro Largo en el Ubilla de Melo, con un gol decisivo de Guillermo Cotugno. Sin embargo, la gloria matemática no dependía solo de sus pies, sino del resultado de Peñarol frente a Wanderers. Con los tres puntos en el bolsillo y alcanzando la cima con 30 unidades, el plantel emprendió el regreso a la capital.

Fue en pleno trayecto, mientras el colectivo devoraba kilómetros de regreso a casa, cuando estalló el grito. La derrota de Peñarol ante el Bohemio Wanderers sentenció el campeonato de manera anticipada, otorgándole a Racing una ventaja irreversible de siete puntos.

Pare chofer, que somos campeones del uruguayo

Sin dudarlo, ordenaron al chofer pararse ahí mismo, donde fuera y bajaron del transporte para convertir la oscuridad de la ruta en una fiesta improvisada. Bajo el cielo uruguayo, el plantel celebró el primer título en la máxima categoría en sus 107 años de historia. Este hito corona un proyecto internacional que comenzó tras su ascenso en 2022, impulsado por accionistas como Fernando Cavenaghi, mítico delantero argentino quien llegó a jugar discretamente en México con el Pachuca.

Fundado en 1919, Racing finalmente rompió el maleficio. Abrazos, cánticos y lágrimas de un equipo que encontró en el pavimento el escenario perfecto para su primera estrella. "La Escuelita" es campeón, y su vuelta olímpica no fue en una cancha, sino en el corazón de la carretera.