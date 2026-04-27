Joel Huiqui: "Y recuerden, la liguilla no está muertiña"

Ahora todo es alegría en Cruz Azul. El triunfo ante Necaxa no solo rompió la inercia, también aflojó el ambiente, al grado de que Joel Huiqui apareció sonriente y con espacio para las bromas.

El técnico celeste recurrió a su pasado como jugador y desempolvó aquella polémica mano en el área, la famosa “muertiña”, para soltar entre risas: “Acuérdense, la Liguilla no está muertiña”, señaló tras la goleada de Cruz Azul 4-1 ante el Necaxa.

Pero detrás del buen humor había emoción genuina. Huiqui confesó que fue hasta la noche previa cuando cayó en cuenta de la magnitud del momento: su debut al frente del equipo de su vida.

“Es increíble, ya cuando estaba acostado entendí que esto iba en serio. Llevo seis años como entrenador en el club, pero prácticamente toda mi vida aquí, desde los 15 años. Dirigir a Cruz Azul era un sueño”, compartió.

Lejos de asumir todo el protagonismo, también quiso repartir el mérito y poner en valor el trabajo interno del club.

“Creemos en el proyecto. Este club es grande por toda la gente que trabaja detrás. El equipo es solo la cara visible, pero hay muchísima gente empujando. A mí me toca dar la cara”, explicó.

Entre risas, recuerdos y orgullo, Huiqui no solo celebró una victoria: empezó a darle forma a su historia en el banquillo celeste.