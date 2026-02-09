El épico contraste de los comentaristas de Televisa y Fox sports en el show de Bad Bunny

El Super Bowl no sólo se jugó en el emparrillado, también en las televisoras. Mientras Bad Bunny hacía historia sobre el escenario del medio tiempo, convirtiendo el estadio en una fiesta latina, en las cabinas de transmisión mexicanas se vivían dos realidades paralelas: el bostezo legendario de Televisa contra el "perreo" inesperado de Fox Sports.

En la esquina de Televisa —que presume el récord de coberturas de Super Bowls— optaron por la sobriedad. La cámara captó a un Enrique Burak y a un Toño de Valdés con una energía más cercana a una fila del banco que a un concierto mundial.

Lo de Burak ya era crónica de una ausencia anunciada. Días antes, el icónico comentarista había sentenciado que los 15 minutos del show de medio tiempo eran el momento perfecto "para ir al baño". Y aunque finalmente se quedó en su asiento, lo hizo bajo sus propios términos: comiendo papitas con una calma casi zen.

Enriwque Burak y Toño de Valdés no se emocionaron por ver a Bad Bunny Captura de pantalla

Eso sí, cuando el micrófono se abrió, la diplomacia afloró en él. Burak, rescató el valor cultural: "Lanzó un buen mensaje para Latinoamérica con las banderas desplegadas, eso fue emocionante", comentó. Traducción para los cuates: "No entiendo el ritmo, pero las banderas se veían bonitas".

PERREO INTENSO EN FOX SPORTS

En la otra cara de la moneda, la cabina de Fox Sports México era un auténtico antro. Aquí no hubo espacio para las papitas, solo para los pasos prohibidos.

Jimena Sánchez, Ricardo García y José Pablo Coello se olvidaron de las estadísticas por un momento para grabar contenido, bailar y disfrutar el fenómeno boricua. Pero quien se robó el show —y probablemente el internet— fue Pepe Segarra.

Ver al "Pepillo", conocido por su enciclopédico conocimiento de béisbol y su gusto por lo clásico, rodeado de reggaetón y siguiendo el ritmo de Bad Bunny, fue el crossover que nadie pidió pero que todos necesitában.

Al final, la cobertura nos dejó una lección clara sobre las audiencias en México. Televisa apeló a la nostalgia y a la seriedad de quienes llevan décadas viendo el ovoide. Fox Sports se montó en la ola del hype, entendiendo que el medio tiempo es, hoy más que nunca, un evento de trascendencia mundial.