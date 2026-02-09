Miguel Herrera pone a Guillermo Ochoa como titular del Tri rumbo al Mundial 2026

Miguel Herrera no tiene dudas. Si hoy arrancara la Copa del Mundo de 2026, Guillermo Ochoa debería ser el portero titular de la Selección Mexicana, más allá de su edad o del debate que existe alrededor del arco nacional rumbo a la justa que se jugará en casa.

El entrenador de México en Brasil 2014 fue tajante al explicar su postura. Para el ‘Piojo’, la experiencia mundialista y la capacidad de crecer bajo presión colocan al arquero de 40 años por encima del resto de las opciones actuales. Así lo dejó claro en entrevista para ESPN , donde no dudó en poner nombre y apellido al guardián del arco nacional.

Para mí, hoy Guillermo Ochoa es el titular de la selección”, afirmó Miguel Herrera. “No veo a (Luis Ángel) Malagón en gran momento. El ‘Tala’ (Raúl Rangel) está en muy buen momento, es el único que le puede quitar hoy, para mi cabeza, la idea de que pueda ser el titular”.

Herrera reconoció Rangel atraviesa un buen presente con Chivas , pero subrayó que un Mundial exige algo distinto, algo que no se aprende hasta vivirlo. Y ahí, Ochoa lleva ventaja.

En los Mundiales se crece, no va a experimentar nada que no sepa. Si hoy empezara el Mundial, para mí sería el titular”, reiteró el técnico, convencido de que el contexto mundialista potencia al guardameta mexicano como en ningún otro escenario.

En contraste, Herrera apuntó a la baja de nivel de Malagón con América , una situación que, desde su óptica, abre la discusión pero no cambia la jerarquía actual del puesto.

“El ‘Tala’ va a ser su primer Mundial, es joven, tiene muchísimo futuro. Ojalá siga creciendo y que Malagón regrese a su nivel para que el puesto se discuta, pero hoy, si el Mundial empezara este fin de semana, el portero inicial sería Memo”, insistió.

El debate trajo a la memoria un episodio clave del pasado. Ricardo Peláez , hoy analista de ESPN, recordó cómo convenció a Herrera de llevar a Ochoa al Mundial de Brasil 2014, cuando el entonces seleccionador ya tenía definidos a sus tres porteros.

Herrera aceptó que inicialmente no contemplaba a Ochoa, pero reconoció que su trabajo y rendimiento terminaron por cambiarlo todo.

“Hablé con él, le pedí lo que tenía que hacer, llegó, trabajó y terminó convenciéndonos para ser el titular”, relató Peláez.

Para el ‘Piojo’, la conclusión sigue siendo la misma doce años después: Ochoa puede no ser siempre el más espectacular en clubes, pero en los Mundiales se transforma, responde al compromiso y eleva su nivel.

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, el debate por la portería seguirá abierto. Pero al menos para Miguel Herrera, la jerarquía, la memoria y la experiencia pesan más que cualquier otra variable.