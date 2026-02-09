América se queda sin Gabriel Fuentes tras caerse el acuerdo con Fluminense

Las Águilas del América deberán ajustar el radar en las últimas horas del mercado. El club azulcrema se quedó con las ganas de incorporar al colombiano Gabriel Fuentes, luego de que el acuerdo con Fluminense se viniera abajo cuando todo apuntaba a un cierre inminente.

La negociación estaba avanzada y contemplaba un préstamo, fórmula que había convencido a ambas partes. Sin embargo, algo se rompió en el tramo final y el traspaso no pudo concretarse. De acuerdo con reportes, el lateral estaba prácticamente listo para llegar al futbol mexicano, pero el conjunto brasileño decidió frenar la operación y ahora analiza otras alternativas con el jugador.

El movimiento llamó la atención porque en las horas recientes, Fluminense publicó un mensaje especial por el cumpleaños del futbolista colombiano, un gesto que reforzó la sensación de que su salida no estaba del todo cerrada. Además, Fuentes no tuvo actividad en el encuentro frente al Maricá, lo que aumentó las especulaciones sobre su situación dentro del plantel.

A sus 28 años, Gabriel Fuentes se ha consolidado como un futbolista polivalente. Su posición natural es la de lateral derecho, aunque también ha sido utilizado como carrilero, sobre todo en esquemas que privilegian la amplitud y la salida por las bandas. Con Fluminense ha disputado 34 partidos oficiales, aportando cinco asistencias, números que lo colocan como una opción confiable, más por regularidad que por impacto mediático.

El colombiano debutó profesionalmente con el Junior de Barranquilla , tuvo un breve paso por Europa y regresó a su país, donde dejó buenas impresiones antes de dar el salto definitivo a Brasil. Fue precisamente esa segunda etapa la que convenció a Fluminense de ficharlo en 2024, con la intención de convertirlo en una pieza constante dentro de su rotación.

Para América, el reloj empieza a jugar en contra. Con la caída del fichaje de Fuentes, la directiva deberá definir si acelera por otra opción o decide cerrar el mercado con el plantel actual. La incorporación más reciente fue la de Raphael Veiga , quien llegó procedente del Palmeiras mediante un préstamo por un año con opción a compra.

Las últimas horas del mercado suelen traer movimientos inesperados, especialmente para clubes que buscan terminar de confeccionar sus planteles pensando en el cierre del torneo y en las ausencias que provocarán las convocatorias internacionales. En ese escenario, América deberá decidir si arriesga o espera, luego de ver frustrado el arribo de Gabriel Fuentes.