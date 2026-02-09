"Ya no se puede uno enfermar": Martinoli se burla de las noticias falsas sobre su estado físico.

En el mundo del fútbol mexicano, hay pocas cosas tan seguras como una crítica ácida de Christian Martinoli. Sin embargo, hace dos semamnas, durante el amistoso entre México y Bolivia, la transmisión de TV Azteca se sintió más vacía que un estadio en pandemia. ¿La razón? El narrador estrella fue derrotado, no por la competencia, sino por un pedazo de pescado crudo.

Todo comenzó con un antojo. Martinoli sucumbió ante un sushi que resultó tener peores defensas que la selección mexicana. El resultado: un mal estomacal de proporciones épicas que lo mandó directo a la banca.

La ausencia se prolongó y el misterio creció. Para cuando llegó el partido de Pumas vs. Atlas de este fin de semana, la silla de Christian seguía vacía, y ahí fue donde sus "hermanos" de micrófono decidieron que la mejor forma de honrarlo era... dándolo por muerto."Está muerto", saludó Luis García.

Fieles a su estilo de "llevarse pesado", Luis García y David Medrano no perdieron la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Entre risas y comentarios sarcásticos durante la transmisión, soltaron la bomba: sugirieron que Martinoli ya no estaba entre nosotros.

Como buen protagonista de su propia novela, Martinoli no se quedó callado. Mientras en redes sociales los fans ya estaban preparando el altar de muertos, el narrador reapareció en su Instagram con una publicación que puso los puntos sobre las íes.

"Saludos, aquí en casa. Ya uno no se puede enfermar a gusto porque sale cualquier cantidad de humo", dijo mientras salía del edifcio principal de Azteca en el Ajusco, dejando claro que, aunque su estómago estuviera en huelga, su lengua seguía más afilada que nunca.

A pesar de todo, se espera el regreso de Christian Martinoli para este fin de semana en el partido del Puebla contra los Pumas del viernes 13 de febrero que es el mejor de los que tiene TV Azteca, aunque el gran interés estará del lado del clásico nacional, América vs Chivas que pasará por Televisa.