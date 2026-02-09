¿Ochoa al Mundial 2026? La goleada en Chipre que pone en duda su titularidad

Pese a que diversos sectores sostienen que Guillermo Ochoa debe mantenerse como el guardameta titular de la Selección Nacional para la Copa del Mundo 2026, el actual portero del AEL Limassol en la Liga de Chipre atravesó una auténtica debacle en la última fecha. La contundente derrota sufrida frente al Krasava Ypsonas cuestiona seriamente las opiniones de analistas, como Miguel Herrera, quienes defienden su vigencia en el arco tricolor.

El experimentado arquero mexicano retomó la titularidad con el objetivo de liderar su línea defensiva, pero fue arrollado por una estrategia ofensiva del Ypsonas que resultó implacable.

Desde el silbatazo inicial, las carencias en la zaga del cuadro de Limassol dejaron totalmente desprotegido a Ochoa. Aunque el arquero realizó algunas atajadas destacables en los primeros minutos, le fue imposible frenar los remates que terminaron sacudiendo las redes de su portería una y otra vez.

El resultado definitivo de 3-0 evidencia el colapso absoluto del AEL Limassol. La cuenta se abrió con un tanto de Issam Chebake al minuto 37, seguido rápidamente por el 2-0 obra de Ivano Pankov al 40; finalmente, Algassime Bah selló la pizarra cuando el cronómetro marcaba los 57 minutos de juego.

Este desempeño de Memo Ochoa reactiva la controversia sobre si el exjugador del América cuenta con los argumentos necesarios para defender la portería en el Mundial 2026, donde México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y a un oponente europeo aún por definir. Para el que llegó a ser pieza clave de la selección, este tipo de resultados abultados representan un estigma constante en su trayectoria por equipos europeos de perfil bajo, donde suele enfrentar un volumen de disparos excesivo.

Tras este descalabro, el AEL Limassol cede espacio en la tabla y se ve en la necesidad de ajustar su planteamiento para las siguientes fechas. Por ahora, el club ocupa el séptimo lugar general con 30 puntos, ubicándose en la zona media de la clasificación: mantiene una ventaja de seis unidades sobre el Omonia Aradippou y se encuentra a seis de distancia del APOEL FC, tras haberse disputado 21 jornadas.

A la Liga de Chipre todavía le restan cinco partidos cruciales, en los cuales la escuadra de Guillermo Ochoa deberá medir fuerzas con rivales directos en la lucha por escalar posiciones.