¿Habrá revancha? 'Canelo' Álvarez rompe el silencio sobre una segunda pelea ante Dmitry Bivol

El mundo del boxeo se sacudió este lunes con las declaraciones de la figura más mediática de los últimos tiempos. Tras un periodo de relativo silencio después de perder su reinado indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford, Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a los reflectores para hablar sobre su futuro profesional. Lo que más llamó la atención de los aficionados no fue solo su fecha de regreso, sino la apertura que mostró para enfrentar nuevamente al hombre que le propinó una de las derrotas más amargas de su carrera: el ruso Dmitry Bivol.

Desde que unificó los cuatro cinturones de los supermedianos ante Caleb Plant en 2021, el boxeador tapatío se mantuvo en la cima como monarca absoluto. Sin embargo, tras los recientes movimientos en su carrera y la pérdida de sus títulos, el mexicano parece enfocado en retomar los desafíos que quedaron pendientes en su lista personal.

UN CAPÍTULO QUE SIGUE ABIERTO PARA EL TAPATÍO

En una charla reciente para el Mr. Verzace Podcast, 'Canelo' fue cuestionado directamente sobre si la historia con el campeón semipesado era un tema cerrado. Con la calma que lo caracteriza, el ex campeón dejó claro que su mentalidad competitiva sigue intacta. "No es un capítulo cerrado. ¿Por qué no? Veremos en el futuro. Tiene sentido, siempre me gustan los retos", comentó el peleador de Guadalajara.

Dmitry Bivol conectando al 'Canelo' Álvarez. Mexsport

Cabe recordar que ambos se vieron las caras el 7 de mayo de 2022 en la T-Mobile Arena de Nevada. Aquella noche, el planteamiento táctico y la distancia de Dmitry Bivol anularon el poder del mexicano, llevándose una victoria por decisión unánime con tarjetas idénticas de 115-113. Aunque se habló mucho de una cláusula de revancha en aquel momento, los caminos de ambos tomaron rumbos distintos, hasta ahora que el propio Saúl puso el tema sobre la mesa nuevamente.

SEPTIEMBRE DE 2026: EL REGRESO DEL ÍDOLO MEXICANO

Aunque la identidad de su próximo oponente permanece bajo llave, 'Canelo' ya separó la fecha del 12 de septiembre de 2026 para subir nuevamente al cuadrilátero. Con los títulos que dejó vacantes Crawford en disputa, las opciones para el tapatío son estratégicas. Si bien el nombre de Christian Mbilli —reciente monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)— suena con fuerza, la posibilidad de ir por el ruso genera un morbo mediático que podría inclinar la balanza.

'Canelo' Álvarez lanzando un golpe a Bivol. Mexsport

Por su parte, Dmitry Bivol viene de un proceso de rehabilitación tras una cirugía, pero con el ánimo a tope luego de vencer a Artur Beterbiev en su revancha de febrero de 2025 en Arabia Saudita. El ruso siempre manifestó su disposición para una segunda batalla contra el mexicano, aunque su prioridad inmediata sea el cinturón de la FIB. Con ambos púgiles mostrando interés, el escenario para una de las peleas más esperadas del boxeo internacional parece más real que nunca para el cierre de este año.