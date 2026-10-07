El entrenador mexicano Jacques Passy logra el ascenso con Antigua y Barbuda en la Nations League

Jacques Passy consiguió el ascenso a la Liga B de la Concacaf Nations League al frente de la Selección Nacional de Antigua y Barbuda, luego de que el conjunto caribeño terminara como líder de su grupo en la primera ronda del torneo.

El equipo dirigido por el técnico mexicano cerró la fase con tres victorias y una derrota, resultados que le permitieron alcanzar los nueve puntos y asegurar el primer lugar del Grupo B de la Liga C. Con ello, también obtuvo un lugar en el Play-In de las Ligas A y C por un boleto a la ronda preliminar de la próxima edición de la Copa Oro.

Antigua y Barbuda comenzó su participación con una derrota por la mínima diferencia frente a Aruba. El resultado complicó su arranque en la competencia, pero el equipo logró recuperarse en los siguientes encuentros y terminó por tomar el control de su sector.

Antigua y Barbuda conquista el Grupo B

Después del tropiezo inicial, el conjunto caribeño consiguió dos triunfos ante Anguila y posteriormente volvió a vencer a Aruba. Esta combinación de resultados le permitió sumar nueve unidades y cerrar la fase con una diferencia goleadora de +8.

El desempeño fue suficiente para conquistar el Grupo B y obtener el ascenso a la Liga B. De esta manera, Passy consiguió llevar a Antigua y Barbuda a una categoría superior después de una primera ronda en la que el equipo respondió tras comenzar con una derrota.

El conjunto también mantiene la posibilidad de cerrar la competencia de la Liga C con el campeonato de la categoría. Para avanzar a la final deberá superar a San Martín, líder del Grupo C, en una de las eliminatorias por el título.

La otra semifinal enfrentará a Aruba, que terminó como el mejor segundo lugar, contra Montserrat, líder del Grupo A. Los ganadores de ambas series disputarán la final de la Liga C.

El mexicano también busca el boleto a la Copa Oro

El ascenso no es el único objetivo que mantiene Antigua y Barbuda después de concluir la primera ronda. El resultado obtenido en el Grupo B también le permitió acceder al Play-In de las Ligas A y C, instancia que repartirá boletos para la próxima edición de la Copa Oro.

En esta fase, la selección dirigida por Passy tendrá como rival a Trinidad y Tobago. El ganador de este enfrentamiento conseguirá el pase a la ronda preliminar del torneo de selecciones de Concacaf.

Así, Antigua y Barbuda cerró la primera ronda con el ascenso asegurado a la Liga B, pero todavía tiene dos objetivos por disputar: buscar el campeonato de la Liga C ante San Martín y superar a Trinidad y Tobago para obtener un lugar en la primera ronda de la próxima Copa Oro.