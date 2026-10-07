¿Quién autorizó a César Ramos arbitrar en la "talacha"?: FMF pide no participar en estos encuentros

El árbitro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos quedó en medio de la polémica tras dirigir el partido amateur entre Chivas Impulsora y América Buenavista, disputado en el Estadio Agustín Coruco Díaz por un premio de un millón de pesos en la llamada “Gran Revancha”.

El encuentro terminó con una campal en los minutos finales. Cuando Chivas Impulsora ganaba 3-1, uno de sus jugadores fue expulsado por Ramos Palazuelos. Después de la decisión comenzaron las discusiones entre los futbolistas, siguieron los empujones y finalmente se desató el enfrentamiento.

Cuando iniciaron los golpes, el central y su cuerpo arbitral intentaron alejarse del conflicto. Sin embargo, todos utilizaban el uniforme oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), situación que generó cuestionamientos sobre quién había autorizado su participación en un encuentro que no pertenece a las competencias reconocidas por el organismo.

Ramos Palazuelos contó con el visto bueno de la Comisión de Árbitros de la FMF para participar en el partido. La comisión es presidida por Juan Manuel Herrero, quien asumió el cargo en octubre de 2024.

¿Quién es Juan Manuel Herrero?

Juan Manuel Herrero llegó a la presidencia de la Comisión de Árbitros en octubre de 2024. Desde esa posición está al frente de la estructura encargada de las áreas relacionadas con el arbitraje mexicano.

Antes de ocupar este puesto, Herrero tuvo una carrera como futbolista durante la década de los setenta, periodo en el que pasó por América, Atlético Potosino y Veracruz. Después de retirarse se desarrolló profesionalmente en sectores relacionados con su formación universitaria. Es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México.

A finales de 2013 asumió la presidencia del Club Deportivo Guadalajara, después de la salida de Dennis Te Kloese. Su paso por la directiva rojiblanca duró menos de un año.

Fue hasta 2024 cuando regresó a una posición relacionada con el futbol profesional, ahora al frente de la Comisión de Árbitros. Entre sus responsabilidades están las direcciones de arbitraje, capacitación, rendimiento, administración y logística. Hasta la fecha mantiene el cargo dentro de la estructura de la FMF.

César Ramos participó en la Copa del Mundo 2026. Mexsport

La FMF pide a sus silbantes no participar en partidos amateurs

Después de los acontecimientos registrados durante la “Gran Revancha”, la Federación Mexicana de Futbol solicitó a sus agremiados no participar en partidos o torneos que no cuenten con el reconocimiento del organismo.

La petición tiene como argumento evitar riesgos tanto para los propios integrantes del arbitraje como para los aficionados. La FMF recalcó que Chivas Impulsora, América Buenavista y el partido no forman parte de competencias regidas bajo sus reglas, por lo que el encuentro tampoco cuenta con reconocimiento dentro de alguna de sus divisiones.

De acuerdo con una carta enviada por la FMF a REFORMA, el organismo también buscará fortalecer sus medidas de seguridad en categorías inferiores y en las competencias que se desarrollan bajo su aval, con el objetivo de evitar acciones que representen un riesgo.