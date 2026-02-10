El histórico Rafael Nadal da un trato de leyenda a Carlos Alcaraz

Rafael Nadal quedó extrañado cuando escuchó el inicio de una pregunta: “¿Es Carlos Alcaraz una promesa?...”. El español, segundo máximo ganador de Grand Slams en la historia con 22, se quitó el sombrero ante su joven compatriota y ya le puso en un sitio de leyenda del tenis a sus 22 años.

No, no, no, no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams. Para nada es una promesa. Es una leyenda de nuestro deporte, ya”, respondió enfático Nadal sobre el futuro de Alcaraz, a quien vio en primera fila conquistar el más reciente de los Abiertos de Australia. “Al final, lo que ha conseguido, si te vas a los grandes jugadores históricos de Grand Slam, no hay tantos que tengan siete Grand Slams. O sea... de promesa nada."

Nadal tiene razón. Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en completar la colección de los cuatro Grand Slams, justo superando lo que él había hecho con 24 años de edad. Y son sus siete Slams, el actual número uno del mundo de la ATP, únicamente es superado por el desempeño de 13 tenistas en la historia en cuanto a la conquista de títulos majors.

Rafael Nadal fue uno de los invitados de lujo para la final del Abierto de Australia, en el que vio coronarse a Carlos Alcaraz al vencer a Novak Djokovic. Reuters

La precocidad de Alcaraz no tiene igual y Nadal fue testigo de ella en la final de Melbourne ante Novak Djokovic, único que tiene más Slams que él y que lidera la clasificación histórica con 24.

Fue un partido como lo que tienen que ser unas finales de Grand Slam. Partidos disputados, al final se ve la diferencia de edad a las capacidades físicas. Pero cada uno con sus armas intentando llevar el rendimiento a máxima expresión y disfrutar la final desde otro punto. Al fin y al cabo ves todo desde una perspectiva distinta”, reflexiona Nadal.

Alcaraz devora posiciones entre los máximos ganadores de Slams de forma vertiginosa. Se encuentra empatado con otros ocho extenistas con siete Slams, entre los que destacan el legendario estadounidense John McEnroe y el sueco Mats Wilander.

Con un Slam más igualará lo hecho por otras leyendas como Jimmy Connors, André Agassi, Ivan Lendl, Ken Rosental y Fred Perry.El impresionante camino de Alcaraz lo tiene a la mitad de la cosecha de Pete Sampras, quien con 14 Slams fue muchos años el máximo ganador de este tipo de torneos hasta que Roger Federer, Nadal y Djokovic lo dejaron atrás… Y todo pinta para que Nadal lo haga también en no muchos años.