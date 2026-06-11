¡Entre lágrimas! Raúl Jiménez anota su primer gol en un Mundial y lo dedica a su padre

La relación entre Raúl Jiménez y la Selección Mexicana en los Mundiales había sido complicada y el delantero con historial internacional había disputado tres Copas del Mundo sin haberse encontrado con el ansiado gol para la representación nacional, pero el destino le tenía reservado un capítulo especial para su vida en su cuarta aparición con el Tricolor en la justa de la FIFA.

Jiménez, quien llegó a la Selección Mexicana 2026 con nueve goles en la Premier League con el Fulham, logró su ansiada anotación colocando el 2-0 para el equipo dirigido por Javier Aguirre sobre la representación de Sudáfrica.

Tras un preciso centro por la banda del "Piojo" Alvarado, Raúl Jiménez se alzó dentro del área para conectar un remate directo a las redes, justo en un momento donde los abucheos sobre el equipo mexicano se hacían presentes desde la tribuna luego de que la escuadra dirigida por Javier Aguirre desaprovechaba la superioridad numérica.

Jiménez dejó el partido al minuto 76, con lagrimas en los ojos tras haber conseguido su anotación, la misma que dedicó al cielo en un gesto recordando a su padre quien falleció el pasado 11 de marzo a causa de una enfermedad que padecía desde meses atras.

Raúl Jiménez anotó con la selección mexicana en un Mundial en su séptimo partido. REUTERS

La lucha de Jiménez y su recompensa con la Selección Mexicana

Raúl Jiménez disputa su cuarta Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Su primera aparición se dio en Brasil 2014 donde solo disputó un partido, mientras que en Rusia 2018 jugó en dos cotejos. En Qatar 2022 disputó los tres partidos, pero varios coincidieron en que no estaba en su mejor momento.

En aquel entonces, Jiménez había pasado por un largo proceso de recuperación tras sufrir una grave fractura de craneo. El incidente se presentó cuando su cabeza chocó con la del defensa David Luiz, del Arsenal, mientras el mexicano defendía la playera del Wolverhampton.

El mexicano pasó por un largo proceso de recuperación y después de Qatar se consolidó como una figura del Wolverhampton antes de pasar al Fulham. Ahora el destino lo llevará de regreso a su equipo histórico en Inglaterra, a quienes intentará ayudar en el 2026-2027 a ascender desde la categoría Championship, la segunda división, de regreso a la Premier.