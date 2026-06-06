Enrique Riquelme promete convencer a Klopp para llegar como entrenador del Real Madrid

Enrique Riquelme cerró su campaña rumbo a las elecciones presidenciales del Real Madrid con una serie de promesas de alto impacto, entre ellas la llegada de Erling Haaland como refuerzo estrella y la designación de Jürgen Klopp como nuevo entrenador del conjunto merengue.

El aspirante a la presidencia del club blanco aseguró que, en caso de ganar las elecciones, iniciará de inmediato gestiones para convencer al técnico alemán de tomar las riendas del equipo a partir del próximo ciclo.

Nuestro entrenador es Jürgen Klopp, nos gustaría convencerle a partir del próximo lunes, porque estoy casi seguro que vamos a poder conseguir que Klopp sea el próximo entrenador del Real Madrid”, declaró Riquelme durante su cierre de campaña.

Riquelme prometió convencer a Klopp para entrenar al Real Madrid Premier League

Sin embargo, el representante del estratega alemán ha negado previamente cualquier contacto con el Real Madrid, lo que pone en duda la viabilidad de la propuesta electoral del candidato.

En cuanto a Erling Haaland, otro de los nombres mencionados, Riquelme fue aún más contundente al asegurar que su llegada al club se concretaría en caso de ganar la presidencia, pese a que no existen negociaciones formales con el delantero noruego.

Si soy presidente del Real Madrid, los jugadores que he nombrado van a jugar este verano en el Real Madrid”, afirmó.

Haaland es objeto del deseo para el Real Madrid Action Images via Reuters

Con este escenario, la contienda electoral del Real Madrid entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez se mantiene abierta, y serán los socios del club quienes definan el futuro institucional de la entidad madridista.