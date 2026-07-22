CONFIRMADO: El Arsenal pierde al francés William Saliba de forma indefinida tras colapso ante España

El Arsenal FC confirmó la gravedad del parte médico de su estelar defensa central, William Saliba, quien regresó devastado tras su participación en la Copa del Mundo 2026. Tras someterse a estudios exhaustivos con especialistas en Londres, el vigente campeón de la Premier League perderá a su baluarte defensivo de manera indefinida por una severa lesión en la espalda, trastocando los planes del director técnico Mikel Arteta.

El zaguero galo de 25 años disputó gran parte del certamen mundialista con severas molestias en la zona lumbar, una imprudencia física que provocó que colapsara a los 30 minutos de la semifinal frente a España. Aquel retiro prematuro del campo obligó a Saliba a perderse también el choque por el tercer lugar contra Inglaterra. Al volver a la capital británica, el club londinense emitió el informe oficial sobre su salud:

¿Qué lesión tiene William Saliba y cuánto tiempo estará de baja con el Arsenal?

Las evaluaciones posteriores realizadas por especialistas tras el regreso de William a Londres han confirmado que ha sufrido una lesión en la espalda que requerirá un periodo de recuperación y rehabilitación prolongada. Aunque el impacto de la noticia sacudió a los 'Gunners', la directiva de la escuadra confirmó que se ha tomado una decisión definitiva sobre el quirófano:

“Las evaluaciones exhaustivas han concluido que no se recomienda la cirugía, pero William debe comenzar ahora un programa de recuperación supervisado”.

El impacto de la baja de Saliba en el inicio de la Premier League 2026-2027

La ausencia del estelar zaguero desarma la planificación táctica de Mikel Arteta, quien construyó su aparato defensivo alrededor del imponente físico del internacional francés. Durante el ciclo previo, Saliba disputó más del 90 por ciento de los minutos oficiales, consolidando la zaga menos goleada del certamen británico con apenas 28 anotaciones encajadas.

Esta baja representa un severo contratiempo para las aspiraciones del Arsenal de revalidar su corona. El cuadro gunner iniciará la defensa de su campeonato el próximo 21 de agosto recibiendo en casa al recién ascendido Coventry City. Los tiempos de recuperación amenazan con marginarlo por varios meses, obligando a la plana mayor a buscar alternativas inmediatas en el mercado de transferencias de verano.

El último partido del defensor francés Williams Saliba fue durante las semifinales de la Copa del Mundo ante la Selección de España en el Estadio Dallas. Reuters

Ficha médica y datos del zaguero del Arsenal

Jugador afectado: William Saliba (Defensa central / 25 años).

Equipo actual: Arsenal FC (Inglaterra).

Diagnóstico oficial: Lesión en la zona lumbar (Colapso en el Mundial 2026).

Tratamiento determinado: Rehabilitación física prolongada (Descartan intervención quirúrgica).

Fecha de debut del Arsenal: 21 de agosto contra Coventry City.