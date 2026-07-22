Luis Romo admite que la Selección Mexicana creía que podía ganar el Mundial

Después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, Luis Romo habló sobre lo que vivió el grupo durante el torneo y el ambiente que se generó tanto dentro del equipo como con la afición.

En conferencia de prensa con Chivas, el mediocampista recordó el proceso que encabezó Javier Aguirre y aseguró que, por primera vez desde que forma parte del Tricolor, el plantel realmente creyó que tenía posibilidades de conquistar el campeonato del mundo. También compartió su opinión sobre el inicio de la etapa de Rafa Márquez como nuevo director técnico de la selección.

Luis Romo: "Por primera vez pensamos que podíamos ser campeones"

Luis Romo explicó que ha formado parte de distintos procesos con la Selección Mexicana, pero consideró que el grupo que disputó la Copa del Mundo 2026 tuvo una convicción diferente a la de generaciones anteriores.

Eran emociones encontradas porque, por primera vez, se pensó que podíamos ser campeones. Estuve en mil procesos y teníamos que competir, pero hoy había cero dudas. La selección tenía cero dudas.

El futbolista también destacó la conexión que logró establecer el equipo con la afición durante el torneo. Señaló que Javier Aguirre les transmitió desde el inicio la importancia de representar a los mexicanos dentro y fuera de la cancha.

De acuerdo con Romo, esa identificación provocó que la afición hiciera suya la frase "¿Y si sí?", al considerar que existían argumentos para ilusionarse con una participación histórica en la Copa del Mundo.

El mediocampista añadió que el respaldo de los aficionados también fortaleció al grupo y contribuyó a mantener unido al plantel a lo largo del torneo.

Luis Romo marcó un gol con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. REUTERS

Romo confía en que Rafa Márquez dé continuidad al proyecto

Luis Romo reveló que, tras la eliminación de México, el grupo sostuvo una reunión en la que coincidieron en que se había sembrado una base importante para el futuro de la selección.

El jugador señaló que uno de los principales logros fue recuperar la conexión con la afición y generar un ambiente de unidad alrededor del equipo nacional.

Finalmente, expresó su confianza en el trabajo que iniciará Rafa Márquez al frente del Tricolor y manifestó su deseo de que el nuevo cuerpo técnico dé continuidad a la inercia construida durante el proceso de Javier Aguirre.

Creo que Rafa es un gran entrenador y va al máximo nivel para poner el nombre de México en alto. Se van a lograr muchas cosas grandes.

La Selección Mexicana volverá a tener actividad durante la Fecha FIFA de septiembre, ya con Rafa Márquez como nuevo director técnico del combinado nacional.