Campeón de Campeones 2026: ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul Vs Toluca?

Cruz Azul y Toluca se encuentran a horas de enfrentarse en el Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX, duelo que pone cara a cara a los monarcas del Apertura 2025 (Toluca) con el del Clausura 2026 (Cruz Azul); conoce todos los detalles sobre el compromiso que se disputará el sábado 25 de julio.

Antonio Mohamed y Joel Huiqui se verán las caras por primera vez desde la llegada al banquillo del joven entrenador mexicano a La Máquina, compromiso que definirá al mejor equipo de la temporada 2025/2026.

El partido entre Cruz Azul y Toluca se podrá sintonizar en México a través de diversas alternativas, tanto en TV Abierta, como en TV de paga, además de diversas plataformas de streaming. Conoce todos los detalles del duelo:

Día: sábado 25 de julio, 2026.

Horario: 18:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Dignity Health Sports Park, Carson, California, Estados Unidos / 27,000 espectadores.

Canales de TV en México: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: Vix, IzziGo y Sky+.

El Dignity Health Sports Park cuenta con capacidad para 27,000 espectadores. Mexsport

Inter Miami espera por el ganador del Campeón de Campeones 2026

Inter Miami se proclamó campeón de la MLS en diciembre de 2025, obteniendo su boleto directo a la Concachampions 2027 y a la Campeones Cup 2026, misma en la que se medirá al que se proclame como Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul.

El compromiso entre Inter Miami y el próximo monarca del Campeón de Campeones está pactado para el mes de septiembre, mismo que aún no cuenta con un día, horario y sede definida; este partido cuenta con apoyo por parte de la Liga MX y MLS, solo que no es considerado como oficial por parte de Concacaf.

BFG