Campeón de Campeones 2026: ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul Vs Toluca?
Este sábado 25 de julio, Cruz Azul y Toluca se enfrentarán en California durante el Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX; conoce los detalles
Cruz Azul y Toluca se encuentran a horas de enfrentarse en el Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX, duelo que pone cara a cara a los monarcas del Apertura 2025 (Toluca) con el del Clausura 2026 (Cruz Azul); conoce todos los detalles sobre el compromiso que se disputará el sábado 25 de julio.
Antonio Mohamed y Joel Huiqui se verán las caras por primera vez desde la llegada al banquillo del joven entrenador mexicano a La Máquina, compromiso que definirá al mejor equipo de la temporada 2025/2026.
El partido entre Cruz Azul y Toluca se podrá sintonizar en México a través de diversas alternativas, tanto en TV Abierta, como en TV de paga, además de diversas plataformas de streaming. Conoce todos los detalles del duelo:
Día: sábado 25 de julio, 2026.
Horario: 18:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Estadio y capacidad: Dignity Health Sports Park, Carson, California, Estados Unidos / 27,000 espectadores.
Canales de TV en México: Canal 5 y TUDN.
Alternativas por streaming: Vix, IzziGo y Sky+.
Inter Miami espera por el ganador del Campeón de Campeones 2026
Inter Miami se proclamó campeón de la MLS en diciembre de 2025, obteniendo su boleto directo a la Concachampions 2027 y a la Campeones Cup 2026, misma en la que se medirá al que se proclame como Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul.
El compromiso entre Inter Miami y el próximo monarca del Campeón de Campeones está pactado para el mes de septiembre, mismo que aún no cuenta con un día, horario y sede definida; este partido cuenta con apoyo por parte de la Liga MX y MLS, solo que no es considerado como oficial por parte de Concacaf.
BFG