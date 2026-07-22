Canelo Álvarez sale en defensa de México y confirma la nueva fecha de su pelea en Arabia Saudita

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez confirmó la nueva fecha oficial para su esperado regreso al cuadrilátero en Arabia Saudita. Durante una extensa entrevista concedida al prestigioso podcast The Ariel Helwani Show, el campeón tapatío reveló que su combate pospuesto contra Christian Mbilli se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2026 en la ciudad de Riad.

Además de los detalles de su pelea, Canelo rompió el silencio sobre el impacto social del Mundial 2026 en territorio mexicano, asegurando que el torneo ayudó a transformar de manera radical la narrativa internacional sobre el país. Las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergaron 13 partidos oficiales que mostraron la calidez de la afición.

"Es increíble que la gente hable de nosotros de manera diferente porque, antes solo veían cosas malas en las noticias. Si ves una película, muestran lugares muy malos como si todo México fuera así. La gente se da cuenta, ahora con la Copa del Mundo, cómo es México, y México es genial."

La crisis financiera que cambió los negocios de Canelo Álvarez

Canelo dijo desconocer sobre los problemas financieros de Floyd Mayweather, pero que él ha visto a peleadores llegar muy alto y luego perder su dinero, una historia que él siempre tuvo presente que no quería que pasara con él mismo.

"He estado aprendiendo esto durante mucho tiempo, viendo a todos los peleadores llegar aquí y luego terminar en el mismo lugar. Trato de no ser uno de esos peleadores. Compré mi casa y autos y esto y aquello, y luego me di cuenta de que solo tenía como 200,000 (dólares) en el banco cuando había tenido como 8 millones... Dije: "Dios mío, el dinero se va rápido”.

Eso lo llevó a diversificar y hacer inversiones para mantener fuentes de ingresos más allá de los pagos por las peleas.

El peleador también reveló a sus cuatro boxeadores históricos para el "Monte Rushmore" del boxeo mundial, incluyendo de forma sorpresiva a dos leyendas mexicanas: Mohamed Alí, Sugar Ray Robinson, Gilberto Román y Julio César Chávez.

Canelo se sinceró de que tuvo que reprogramar su pelea ante Mbilli, pactada originalmente el 12 de septiembre debido a un problema personal. Pero, que la nueva fecha es el 31 de octubre, con la misma sede de Riad, en Arabia Saudita.

"Todavía no decidimos en que sede será la pelea, pero lo que sí es un hecho es que será en Riad. En esta ocasión no hay opción (de que sea en México o Estados Unidos)”.

¿Qué opina Canelo Álvarez sobre David Benavidez?

Durante la entrevista, Canelo Álvarez dejó entrever que el momento de una potencial pelea contra David Benavidez ya pasó. Sobre el llamado Monstruo Mexicano, el tapatío se limitó a decir que era un peleador de peso completo en la división crucero y que "no era justo" que se hubieran enfrentado.

Sobre si era el mejor boxeador mexicano del momento, respondió: "mexico-americano".

Ficha técnica del regreso de Canelo Álvarez en 2026