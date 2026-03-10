Isaac del Toro pasó de ser décimo a líder general tras la etapa 2 de la Tirreno Adriático 2026, luego de finalizar en segundo sitio este martes 10 de marzo de 2026, en una dura batalla entre Mathieu van der Poel y Giulio Pellizari en el cierre de los 206 kilómetros, que tuvo como meta San Gimignano.

En el terreno de la grava, las caídas empezaron a darse, una de ellas afectó la continuidad del mexicano, que tuvo que cambiar un poco el trayecto para esquivar al corredor que estaba en el piso.

El UAE-Team Emirates se congratuló del liderato de Isaac del Toro @TeamEmiratesUAE

Isaac del Toro fue a la persecución de Mathieu van der Poel y a la lucha se unió Giulio Pellizari. Con menos de 1.4 kilómetros, los corredores dejaron la grava.

Los metros finales fueron un intenso duelo, donde Pellizari se adelantó para tratar de sorprender, pero vino la respuesta de Van der Poel y enseguida la del originario de Ensenada, Isaac del Toro, donde por una llanta logró adelantar para terminar segundo.

La tercera etapa de la Tirreno Adriático 2026 comprenderán 221 kilómetros, de Cartona a Magliano de Marsi. Los últimos kms son llanos y prácticamente rectos. Cerca de llegar a la meta, se presentará una recta final en asfalto.

ASÍ SE PUSO LÍDER ISAAC DEL TORO EN LA GENERAL DE LA TIRRENO ADRIÁTICO 2026: