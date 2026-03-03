¿Fraude Messi? El castigo histórico a los Vancouver Whitecaps por "engañar" a sus fans

La Corte Suprema de Columbia Británica ha ratificado un acuerdo de 475,000 dólares en una demanda colectiva que refleja la indignación de miles de aficionados que se sintieron engañados por los Vancouver Whitecaps y la Major League Soccer (MLS) durante la temporada 2024, pero un conflicto que se resolvió casi dos años después.

La raíz del conflicto se remonta al 25 de mayo de ese año, cuando el Inter Miami visitó Vancouver. Los boletos se vendieron a precios estratosféricos y bajo una agresiva campaña de marketing centrada en la presencia de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Sin embargo, apenas dos días antes del encuentro, se anunció que las estrellas no viajarían para "dosificar cargas". El resultado fue un estadio lleno de fans que pagaron fortunas por ver a un equipo "B", desatando una ola de quejas que hoy sienta un precedente legal en el deporte profesional.

Marketing engañoso y la furia de la tribuna

La parte acusatoria alegaba que el club generó expectativas irreales para inflar los precios. Aunque los Whitecaps intentaron calmar las aguas ofreciendo comida al 50% de descuento y boletos para otros juegos, la sensación de "estafa" persistió.

El juez Andrew Majawa calificó el acuerdo como "justo y razonable", obligando al club no solo a pagar, sino a cambiar sus políticas de transparencia.

A partir de ahora, los Whitecaps deberán advertir explícitamente en su sitio web y en Ticketmaster que la participación de jugadores específicos no está garantizada, eliminando el uso de figuras estelares como carnada publicitaria sin una cláusula de reserva.

Un triunfo con sabor agridulce

Del monto total, tras deducir honorarios legales, el dinero se destinará a organizaciones benéficas deportivas de la región como KidSport British Columbia.

Para los aficionados, más allá del dinero, el triunfo radica en el reconocimiento del abuso por parte de publicidad que resultó engañosa.