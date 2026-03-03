Carlos Vela rompe el silencio: lo que México necesita demostrar en el Mundial 2026

A exactamente 100 días de que ruede el balón en la inauguración del Mundial 2026, la fiebre mundialista ha comenzado su cuenta regresiva final en México y uno de los referentes del balompié nacional, Carlos Vela, espera que el país aproveche la localía no solo para avanzar a los cuartos de final, sino también para exhibir la calidad de la nación.

“Va a ser un paso muy importante para el país en todos los aspectos, económico, cultural, poder demostrar lo bonito que es el país y obviamente el poderlo hacer de una manera segura, de darle esas armas a los turistas, a la gente que viene de fuera. Se necesita que el país esté preparado y que demos ese paso adelante. Va a ser muy importante y que mejor momento que en el Mundial y creo que va a ser un paso muy importante para todos”, indicó el exjugador del LAFC en una conferencia de prensa con Mercado Libre.

México ha estado bajo el escrutinio, al igual que Estados Unidos, en las últimas semanas luego de los hechos violentos de febrero. Sin embargo, Vela considera que una Copa del Mundo puede ayudar a demostrar la seguridad del país.

El exdelantero de equipos como el Arsenal y la Real Sociedad, quien anunció su retiro oficial de las canchas en mayo del año pasado, destacó que, en ocasiones, los futbolistas no dimensionan el efecto social que representa un Mundial y como un evento exitoso puede catapultar diferentes aspectos más allá del futbol.

“Me ha tocado jugarlo y no lo vives de la manera que lo puedes vivir como un aficionado o como país para usarlo como crecimiento. Estás concentrado, estás enfocado en solo en jugar, en representar a tu país, en que toda la gente que está viéndote desea que juegues bien, que ganes y no eres consciente de la magnitud que es representar a tu país en un Mundial. Y no me puedo imaginar el poderlo organizar”, comentó el exatacante.

Un consejo para las nuevas generaciones

Finalmente, aprovechando su experiencia tras el retiro, Carlos Vela envió un mensaje directo a los futbolistas que hoy están en activo, haciendo énfasis en la importancia de la planificación financiera fuera de los reflectores del estadio para tener una tranquilidad cuando su carrera deportiva termine.

“Lo único que les puedo decir es que planeen, que entre antes empiezan a planear, a construir, a tener una estrategia, cuando llegue el momento de su retirada, vas a estar mejor preparado, más sólido en el aspecto económico”, finalizó.