Lionel Messi lidera convocatoria de Argentina para sus siguientes amistosos 

Argentina disputará amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en septiembre y octubre, informó la AFA, en sus primeros encuentros desde que Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste, mismo que lidera la convocatoria de la Albiceleste.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará la ventana internacional ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba (centro).

Será su primer cotejo desde que perdió la final del Mundial de Norteamérica 2026 ante España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Luego regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, ambos encuentros en el estadio Monumental de River Plate.

El primero de los duelos deberá disputarse con un aforo reducido al 50%, en cumplimiento de una sanción impuesta por la FIFA.

El ente rector del futbol sancionó a la Albiceleste luego de que algunos de sus jugadores desplegaron una pancarta que proclamaba "Las Malvinas son argentinas", tras el triunfo 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Giovani Lo Celso puso sobre el césped la manta de Las Malvinas. AFP

Lionel Messi lidera la convocatoria

Pese al anuncio de su retiro de la Selección de Argentina, Lionel Messi fue considerado por el Cuerpo Técnico a modo de despedida y homenaje, momento que -ahora sí- pondrá fin a sus más de 20 años vistiendo la playera del combinado 3 veces campeón del mundo.

Si los tres amistosos son calificados por la FIFA como Clase A, servirán para reducir las suspensiones de los futbolistas sancionados por las trifulcas ocurridas luego de la final de la Copa del Mundo.

El volante Leandro Paredes recibió una dura penalización de diez partidos, seguido por el defensor Nahuel Molina, con siete; el mediocampista ofensivo Thiago Almada, con uno; y el miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala, con tres.

BFG