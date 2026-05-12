Pato O’Ward roza el top 10 en el inicio de prácticas de la Indy 500 2026

La actividad oficial para la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis y para Pato O’Ward inició este martes con la primera jornada de entrenamientos donde el mexicano, e integrante del equipo McLaren, quedó cerca del top 10.

En una jornada marcada por la alta velocidad y la búsqueda del balance ideal, el español Alex Palou, integrante de Chip Ganassi Racing y ganador de la edición del año pasado, marcó la pauta al registrar la vuelta más rápida con una velocidad promedio de 225.937 mph.

El dominio de Palou no fue sencillo, ya que la tabla de tiempos mostró una paridad extrema entre los equipos punteros. Apenas a 0.0074 segundos de distancia, el neozelandés Marcus Armstrong se colocó en la segunda posición, seguido muy de cerca por Conor Daly.

El Top 5 y la presencia de los favoritos

Detrás de los tres punteros, Josef Newgarden, del Team Penske, se ubicó en el cuarto sitio con una velocidad de 225.121 mph, mientras que el legendario Scott Dixon cerró el selecto grupo de los cinco mejores, deteniendo el cronómetro en 39.9845 segundos.

Pato O'Ward en el Top 12

Por su parte, el mexicano Pato O'Ward tuvo una sesión de ajustes y recopilación de datos a bordo de su monoplaza de Arrow McLaren. El regiomontano finalizó en la decimosegunda posición, registrando una velocidad máxima de 223.740 mph.

A pesar de no estar en la parte más alta de la clasificación en este primer ensayo, la diferencia respecto a los punteros fue mínima, quedando a menos de 0.4 segundos del tiempo de Palou.

Resultados prácticas martes - Indy 500 2026

Posición - Piloto - Equipo - Velocidad (mph)