El Chucky Lozano es el cuarto jugador mejor pagado de la MLS pese a estar apartado de su equipo

El nombre de Hirving ‘Chucky’ Lozano volvió a aparecer vinculado a la MLS, pero no con un tema relacionado a su rendimiento deportivo, sino de que es el cuarto jugador con mejor salario de la liga con un ingreso de 9.3 millones de dólares. El extremo mexicano disfruta de esta posición entre los más privilegiados, pese a que fue descartado por el San Diego FC hace varios meses.

La lista de salarios de la MLS publicada este martes por la Asociación de Jugadores (MLSPA) lo confirmó: Lozano únicamente está por detrás del líder argentino Lionel Messi (28.3 millones), el coreano Son Heung-Min (11.2 millones) y el argentino Rodrigo De Paul (9.7 millones). Su nombre en ese ranking no habla de rendimiento, lo hace de un contrato firmado hasta 2028 que nadie ha podido romper.

La fractura comenzó el 4 de octubre de 2025. San Diego FC perdía 1-0 ante el Houston Dynamo cuando el técnico Mikey Varas ordenó la salida de Lozano al descanso. El mexicano cuestionó la decisión públicamente. Ese gesto le costó la exclusión del plantel, primero en los últimos tres partidos de postemporada y luego, de manera definitiva, al inicio de la temporada 2026.

Tyler Heaps, director deportivo del club, lo oficializó en conferencia de prensa: “Le hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no entra en los planes deportivos para el futuro. No es una decisión que se tomó a la ligera.”

Amparado en una cláusula de no intercambio incluida en su contrato, Lozano rechazó todas las ofertas que llegaron para ficharlo. El club le debe más de 20 millones de dólares y su salario anual complica cualquier operación de traspaso. La directiva del San Diego FC estalló de furia ante la decisión. Lozano, sin embargo, no se movió. Prefirió el cheque a volver al campo para jugar con otro equipo.

La aritmética de esa elección tiene un costo que ningún contrato puede compensar: no jugar en el Mundial. Lozano ya renunció a la oportunidad de representar a México en la magna justa del orbe según reportes recientes, y la inactividad es la mayor preocupación del seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre, que no puede convocar a un delantero que no pisa un campo de juego desde hace meses.

La crisis de Lozano en San Diego no es solo deportiva, sino institucional. La relación entre el mexicano y la directiva se rompió debido a diferencias que escalaron en lo que la institución calificó de indisciplina.

Antes del quiebre, los números hablaban bien de él. Lozano había iniciado 22 de 27 partidos en la temporada inaugural del San Diego FC y contribuido con nueve goles y 10 asistencias. Era, junto a Anders Dreyer, la figura del equipo de expansión.

Hoy entrena solo, cobra millones y observa desde lejos cómo su club elimina rivales en competencia internacional y el Mundial arranca el cuenta regresiva sin su nombre en ninguna lista.El mercado de verano de 2026 se perfila como la última salida posible. Si nadie paga lo que cuesta sacarlo, Chucky Lozano podría cerrar su carrera en la MLS de la única manera que no imaginó: bien pagado y sin tocar un balón en un partido de futbol.