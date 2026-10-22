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México vs Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del Mundial Femenil Sub 17

México busca su primera victoria en el Mundial Femenil Sub 17 ante Chile. Sigue las acciones y el resultado del partido del Grupo F.

Por: Emmanuel Campa

La Selección Mexicana enfrenta a Chile en su segundo compromiso del Mundial Femenil Sub 17 de Marruecos 2026.
La Selección Mexicana enfrenta a Chile en su segundo compromiso del Mundial Femenil Sub 17 de Marruecos 2026.IG: miseleccionfem
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Chile
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México
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se juegan la vida en mundial femenil sub 17
19'México toma la iniciativa

México tiene mayor posesión y se muestra más propositivo desde el gol de Chile, aunque todavía no consigue generar peligro real sobre la portería rival.

14'México busca reaccionar

México mantiene el balón en territorio de Chile e intenta responder al gol, aunque muestra poca claridad en el último tercio de la cancha.

11'Chile abre el marcador

Catalina Muñoz aprovecha un contragolpe, se quita a una defensora y encara a Ania López. La delantera chilena dispara hacia la derecha y vence a la portera de México para poner el 1-0.

10'México genera su primera llegada de peligro

Natalia Pérez se descuelga por la banda derecha y manda una diagonal al área, pero la defensa chilena rechaza el balón.

7'Chile mantiene la presión

Chile mantiene la pelota en territorio de México y ejerce una presión constante, aunque todavía sin generar mayor peligro.

5'Chile no aprovecha dos tiros de esquina

Chile cobra un par de tiros de esquina, pero no consigue generar peligro sobre la portería de México.

3'El juego se concentra en el medio campo

México y Chile disputan la pelota en el medio campo, sin que ninguno de los dos equipos genere peligro en estos primeros minutos.

12:00 HrsArranca el México vs Chile

México y Chile ponen el balón en movimiento en su segundo partido del Mundial Femenil Sub 17. La Selección Mexicana busca su primera victoria del torneo.

11:55 HrsArranca el México vs Chile

México y Chile ponen el balón en movimiento en su segundo partido del Mundial Femenil Sub 17. La Selección Mexicana busca su primera victoria del torneo.

11:52 HrsSuenan los himnos nacionales

Las selecciones de Chile y México cumplen con la ceremonia protocolaria antes del silbatazo inicial. Primero se escucha el himno chileno y posteriormente el Himno Nacional Mexicano.

11:33 HrsChile tiene listas a sus titulares

Chile inicia con su capitana Oriana Cristancho en el arco; Constanza Sánchez, María Paz Valdivieso y Josefa Munita; Amparo Abarca, Antonella Martínez, Martina Poblete, Amaral Farías y Valentina Contreras; además de Catalina Muñoz y Kiara Concha.

11:25 HrsMéxico confirma su alineación

México sale con Ania López en la portería; Fernanda Monroy, Valeria Figueroa, Vanessa Paredes, Araceli Pérez y Bianka Arredondo; Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez y Citlalli Reyes, quien porta el gafete de capitana; además de Natalia Pérez y Mia Urbano.

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