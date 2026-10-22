México vs Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del Mundial Femenil Sub 17
México busca su primera victoria en el Mundial Femenil Sub 17 ante Chile. Sigue las acciones y el resultado del partido del Grupo F.
México tiene mayor posesión y se muestra más propositivo desde el gol de Chile, aunque todavía no consigue generar peligro real sobre la portería rival.
México mantiene el balón en territorio de Chile e intenta responder al gol, aunque muestra poca claridad en el último tercio de la cancha.
Catalina Muñoz aprovecha un contragolpe, se quita a una defensora y encara a Ania López. La delantera chilena dispara hacia la derecha y vence a la portera de México para poner el 1-0.
Natalia Pérez se descuelga por la banda derecha y manda una diagonal al área, pero la defensa chilena rechaza el balón.
Chile mantiene la pelota en territorio de México y ejerce una presión constante, aunque todavía sin generar mayor peligro.
Chile cobra un par de tiros de esquina, pero no consigue generar peligro sobre la portería de México.
México y Chile disputan la pelota en el medio campo, sin que ninguno de los dos equipos genere peligro en estos primeros minutos.
México y Chile ponen el balón en movimiento en su segundo partido del Mundial Femenil Sub 17. La Selección Mexicana busca su primera victoria del torneo.
México y Chile ponen el balón en movimiento en su segundo partido del Mundial Femenil Sub 17. La Selección Mexicana busca su primera victoria del torneo.
Las selecciones de Chile y México cumplen con la ceremonia protocolaria antes del silbatazo inicial. Primero se escucha el himno chileno y posteriormente el Himno Nacional Mexicano.
Chile inicia con su capitana Oriana Cristancho en el arco; Constanza Sánchez, María Paz Valdivieso y Josefa Munita; Amparo Abarca, Antonella Martínez, Martina Poblete, Amaral Farías y Valentina Contreras; además de Catalina Muñoz y Kiara Concha.
México sale con Ania López en la portería; Fernanda Monroy, Valeria Figueroa, Vanessa Paredes, Araceli Pérez y Bianka Arredondo; Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez y Citlalli Reyes, quien porta el gafete de capitana; además de Natalia Pérez y Mia Urbano.