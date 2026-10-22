México remonta a Chile y revive en el Mundial Femenil Sub 17

México encontró en su capitana la respuesta para levantarse. Citlalli Reyes falló dos oportunidades frente a la portera antes de marcar el gol de la remontada y participar en el tanto que selló el triunfo de 3-1 sobre Chile, resultado que colocó al conjunto nacional en el segundo lugar de su grupo en el Mundial Femenil Sub 17 de Marruecos 2026.

La Selección Mexicana sumó sus primeros tres puntos y quedó detrás de España, líder con seis, y por encima de Chile y Australia, ambos con uno. El equipo dirigido por Miguel Gamero enfrentará el domingo a las australianas en busca de su boleto a la siguiente ronda.

El conjunto mexicano tuvo que recuperarse de un inicio incómodo, en el que Chile mantuvo la pelota en territorio rival y presionó sin generar demasiadas ocasiones. La selección sudamericana, sin embargo, aprovechó un contragolpe para abrir el marcador al minuto 11.

Catalina Muñoz superó a una defensora, encaró a Ania López y definió para poner en ventaja a las chilenas. México tomó el balón después del golpe, aunque durante varios minutos careció de claridad en el último tercio de la cancha.

Bianka Arredondo abrió el camino de la reacción al minuto 34 con un desborde y un servicio al área. Mia Urbano apareció sola para rematar y conseguir el 1-1, que devolvió confianza al equipo nacional antes del descanso.

Natalia Pérez estuvo cerca de completar la remontada todavía en la primera mitad, cuando culminó una jugada individual con un potente disparo desde los linderos del área. Oriana Cristancho se lanzó a su derecha y evitó la segunda anotación mexicana.

Citlalli se sacó la espina

México tomó el control del encuentro después del descanso y encontró espacios para atacar. Citlalli Reyes tuvo dos oportunidades claras para darle la vuelta al marcador, pero primero estrelló el balón en la guardameta, tras quitarse a tres rivales, y después mandó por fuera un remate cuando quedó sola frente al arco.

La capitana mexicana encontró revancha al minuto 64. Bianka Arredondo volvió a desbordar y entregó un pase hacia atrás que Reyes convirtió en el 2-1.

La celebración mexicana quedó en suspenso mientras el VAR revisó posibles fueras de lugar en dos acciones previas. La validación del tanto, al minuto 68, confirmó la remontada y permitió respirar al equipo nacional.

Chile intentó responder con un disparo lejano de Catalina Muñoz, pero Ania López controló la pelota sin mayores problemas.

Citlalli Reyes volvió a marcar diferencia al minuto 82, cuando avanzó, atrajo a dos defensoras y sirvió hacia atrás para Nicole Jiménez. La atacante mexicana, sin conectar de la mejor manera, encontró la red para establecer el 3-1 definitivo.

México administró la ventaja durante los nueve minutos agregados y cerró una victoria que le permitió recuperarse de la derrota ante España en su debut. Australia será el último obstáculo de la fase de grupos para un equipo que llegará con su destino en juego y el impulso de una remontada.