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Eliminación de México rompió récord en TV: 58 millones siguieron al Tri

Un total de 58 millones de aficionados siguieron el partido de México ante Inglaterra, donde el Tri fue eliminado; establecen récord de audiencia

Por: Bernardo Ferreira

Aficionados sufren la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026.
Aficionados sufren la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026.Mexsport

El idilio generado entre la Selección Mexicana con su afición fue total y, con la ilusión de ver a México ante Inglaterra, 58 millones de televidentes establecieron récord en el compromiso correspondiente a los Octavos de Final en el Mundial 2026.

El Estadio Ciudad de México se vistió de gala para recibir el que –seguramente- fue el último de los partidos de Copa del Mundo en su historia, mismo en el que la Selección Mexicana de Javier Aguirre terminó cayendo 3-2 y desatando las lágrimas de Guillermo Ochoa, quien se retira como futbolista profesional tras el Mundial 2026.

El compromiso entre México e Inglaterra se disputó el domingo 5 de julio en punto de las 19:00 horas, compromiso que sufrió un retraso de 60 minutos debido a la tormenta eléctrica que azotó el sur de la Ciudad de México.

Estas son las cifras de cada uno de los canales que contaron con la transmisión del duelo entre México e Inglaterra:

Las Estrellas, Canal 5 y Canal 9 / 28.3 millones de televidentes.

Vix / 7.5 millones de personas.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras el Mundial 2026?

Tras la eliminación ante Inglaterra, el proceso de Javier Aguirre terminó y cederá la estafeta a Rafa Márquez, quien será la nueva cabeza de la escuadra Tricolor de cara a los siguientes partidos amistosos y oficiales como lo serán Copa Oro, Copa América (posiblemente) y Nations League y Eliminatorias Mundialistas.

La Copa del Mundo de 2030 se llevará a cabo en 6 sedes (Uruguay, Paraguay, Argentina, Marruecos, Portugal y España) abarcando 3 Continentes por primera vez en la historia y cumpliendo el primer siglo del torneo más importante en la historia del futbol.

El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, de los cuales 32 serán por TV Abierta.
El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, de los cuales 32 serán por TV Abierta.Mexsport

BFG

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