Eliminación de México rompió récord en TV: 58 millones siguieron al Tri

El idilio generado entre la Selección Mexicana con su afición fue total y, con la ilusión de ver a México ante Inglaterra, 58 millones de televidentes establecieron récord en el compromiso correspondiente a los Octavos de Final en el Mundial 2026.

El Estadio Ciudad de México se vistió de gala para recibir el que –seguramente- fue el último de los partidos de Copa del Mundo en su historia, mismo en el que la Selección Mexicana de Javier Aguirre terminó cayendo 3-2 y desatando las lágrimas de Guillermo Ochoa, quien se retira como futbolista profesional tras el Mundial 2026.

El compromiso entre México e Inglaterra se disputó el domingo 5 de julio en punto de las 19:00 horas, compromiso que sufrió un retraso de 60 minutos debido a la tormenta eléctrica que azotó el sur de la Ciudad de México.

Estas son las cifras de cada uno de los canales que contaron con la transmisión del duelo entre México e Inglaterra:

Las Estrellas, Canal 5 y Canal 9 / 28.3 millones de televidentes.

Vix / 7.5 millones de personas.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras el Mundial 2026?

Tras la eliminación ante Inglaterra, el proceso de Javier Aguirre terminó y cederá la estafeta a Rafa Márquez, quien será la nueva cabeza de la escuadra Tricolor de cara a los siguientes partidos amistosos y oficiales como lo serán Copa Oro, Copa América (posiblemente) y Nations League y Eliminatorias Mundialistas.

La Copa del Mundo de 2030 se llevará a cabo en 6 sedes (Uruguay, Paraguay, Argentina, Marruecos, Portugal y España) abarcando 3 Continentes por primera vez en la historia y cumpliendo el primer siglo del torneo más importante en la historia del futbol.

El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, de los cuales 32 serán por TV Abierta. Mexsport

BFG