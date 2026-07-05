¡Alerta previo al juego vs Inglaterra! Tormenta eléctrica golpea al Estadio Ciudad de México 

Los protocolos de tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México se activaron, para resguardar a la afición horas previas al duelo de octavos de final entre las selecciones de México e Inglaterra.

Cerca de las 15:00 horas, una fuerte lluvia golpeó al Coloso de Santa Úrsula y sus alrededores. El ingreso de la afición se complicó, lo mismo que el arribo del transporte público.

Posteriormente en el estadio se activaron los protocolos de tormenta eléctrica, por lo que exhortaron al público dentro del estadio a permanecer en sus lugares.

El duelo de México e Inglaterra está pactado a las 18:00 horas, pero correría el riesgo de postergarse por la actividad eléctrica, por normativa de FIFA en caso de persistir la actividad eléctrica.

Cabe recordar que el juego anterior en el Estadio Azteca, entre México y Ecuador, sufrió un retraso por los protocolos de tormenta eléctrica de la FIFA.

Autoridades de CDMX alertan

La Secretaría de Gestión Integral de riesgos y Protección Civil activó este día la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde/ noche del domingo en todas las alcaldías de la CDMX.

Dicha secretaría también advirtió de peligros por lluvias fuertes y la generación de corrientes de agua sobre avenidas, caída de ramas, árboles y lonas. De igual modo, recomendó "el retiro de basura en coladeras del interior y exterior del hogar, mantener puertas cerradas, evitar el cruce de avenidas con corrientes de agua".