Memote Martínez se despidió agradecido: “Si México caía, caería con la frente en alto”

Pocos futbolistas reflejaron con tanta claridad el sentimiento de la Selección Mexicana tras la eliminación frente a Inglaterra como Guillermo “Memote” Martínez. El delantero dejó de lado cualquier análisis táctico para centrar su mensaje en el agradecimiento hacia una afición que acompañó al equipo durante toda la Copa del Mundo y que volvió a ilusionarse con el combinado nacional.

Aunque tuvo una participación limitada a lo largo del torneo, Memote volvió a sumar minutos en el partido más importante del campeonato para México y terminó sobre la cancha, formando parte del cierre de una actuación que quedará marcada como una de las más importantes en la historia del Tricolor, al alcanzar por primera vez el Quinto Partido.

“Nos propusimos darle una alegría a este país y, sobre todo, que si México caía, caería con la frente en alto. Y así fue”, expresó el atacante apenas unos minutos después del silbatazo final.

Lejos de lamentarse por la derrota, el atacante insistió en que el grupo logró algo que iba más allá de los resultados.

“La verdad es que este equipo fue una familia”, afirmó. “Eso es lo que ahorita duele más, porque es como si estuviera golpeado un hermano, pero igual como familia nos vamos a levantar”.

A sus 31 años, el delantero sabe que el tiempo difícilmente jugará a su favor rumbo al próximo proceso mundialista. Sin anunciar un retiro internacional ni cerrar definitivamente la puerta, el escenario apunta a que esta pudo haber sido su última participación con la camiseta nacional. Si así fuera, podrá presumir haber formado parte del plantel que consiguió cuatro victorias en un mismo Mundial, algo que ninguna otra generación mexicana había logrado.

Pese a ello, Memote prefirió mirar hacia adelante y aseguró que el camino recorrido durante el torneo demuestra que el futbol mexicano puede competir frente a las grandes potencias.

“La Selección Mexicana va por muy buen camino y creo que está en muy buenas manos… ya estamos compitiendo con las potencias mundiales”, aseguró.

El atacante también destacó la conexión que el equipo consiguió con la gente, una relación que, a su juicio, fue una de las mayores victorias del torneo.

“La conexión que se tuvo con la gente fue impresionante. Cuando los mexicanos nos juntamos hay cosas inigualables”, señaló.

Antes de abandonar la zona mixta, Memote Martínez dejó una última frase que sonó menos a despedida que a promesa para el futuro del Tricolor.

“Lo único que puedo decir es que falta poco”.