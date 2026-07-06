El día después de la que pudo ser una noche histórica

La derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra no solo terminó con el sueño mundialista, también cambió por completo el ambiente en el Centro de Alto Rendimiento.

Hace apenas unos días, las inmediaciones del CAR eran una auténtica fiesta. Aficionados se reunían para alentar al equipo, buscar un autógrafo o simplemente mostrar su apoyo a un grupo que había ilusionado a todo un país. Hoy, el panorama fue completamente distinto: silencio, pocas personas y un ambiente de tristeza el que se percibía en los alrededores.

CAR es 'abandonado' por aficionados de la Selección Mexicana tras eliminación del Mundial 2026. David Olaff

Entre la noche del domingo y la mañana de este lunes comenzaron a romper filas jugadores y cuerpo técnico, poniendo fin a una concentración que se extendió por casi 60 días. El domingo Javier “Vasco” Aguirre, Rafael Márquez y gran parte del plantel abandonaron las instalaciones que fueron su casa durante los últimos dos meses.

Este lunes también salieron futbolistas como Jesús Gallardo, Mateo Chávez y Armando “La Hormiga” González, todos con rostros serios y visiblemente afectados por el desenlace del torneo.

A diferencia de jornadas anteriores, apenas un par de aficionados esperaban la salida de los jugadores con la ilusión de conseguir una firma o una fotografía; sin embargo, no lo consiguieron, ya que los futbolistas dejaron las instalaciones sin hacer ninguna parada.

Así terminó una aventura que ilusionó a millones de mexicanos. Lo que se vivió a las afueras del Centro de Alto Rendimiento es el reflejo del sentir del futbol mexicano: el silencio reemplazó a la ilusión y la tristeza se hizo presente tras una derrota que puso fin al sueño mundialista.