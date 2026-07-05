Guillermo Ochoa rompe en llanto y se retira del futbol

La ilusión de México en el Mundial 2026 se apagó tras caer 3-2 ante Inglaterra dentro de la cancha del Estadio Ciudad de México, resultado que representó el tercer Aztecazo en la historia del conjunto Tricolor y el fin de la carrera de Guillermo Ochoa, quien se resguardó en la banca y no pudo contener el llanto.

México luchó por un histórico boleto hacia los Cuartos de Final del Mundial 2026 y, tras no recibir gol en sus primeros 4 compromisos de la justa veraniega, se paró en el Coloso de Santa Úrsula para enfrentarse ante un conjunto inglés que mostraba dudas durante su inicio en el certamen internacional.

Dos errores fueron mermando las opciones del combinado Tricolor con Jude Bellingham convirtiendo y acercando a los Tres leones a la siguiente etapa, mismos que pese a la reacción desde los pies de Julián Quiñones sufrieron un zarpazo más de Harry Kane; un gol de Raúl Jiménez desde el manchón penal mantenía la llama encendida, sin embargo, no fue suficiente para igualar el compromiso.

Una vez escuchado el silbatazo final, Guillermo Ochoa se resguardó en la banca y rompió en llanto luego de ser convocado en 6 Mundiales y estar dentro del terreno de juego en 4 de ellos, poniéndole punto final a su etapa como futbolista profesional y retirándose como uno de los máximos referentes que ha tenido la Selección Mexicana en su historia.

¿Cuántos Mundiales jugó Guillermo Ochoa?

Convocado a seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, Guillermo Ochoa es el único jugador mexicano con dicha cantidad de llamados para el torneo más importante del futbol:

Alemania 2006 / no contó con actividad ante la titularidad de Oswaldo Sánchez.

Sudáfrica 2010 / no tuvo minutos. Óscar Conejo Pérez fue quien contó con minutos.

Brasil 2014 / titular inamovible y siendo la figura del Tri ante Brasil.

Rusia 2018 / titular en cada uno de los partidos, clave en atajada contra Alemania.

Qatar 2022 / tercera Copa del Mundo siendo inamovible en el arco del Tri.

México-Estados Unidos-Canadá 2026 / ingresó al minuto 78’ por Tala Rangel, quien fue el arquero titular de México en la justa.

Guillermo Ochoa jugó los últimos minutos del partido ante Chequia durante el Mundial 2026. Mexsport

BFG