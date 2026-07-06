 El emotivo mensaje de Checo Pérez tras la eliminación de México: "Nos hicieron unirnos"

El piloto mexicano en la Fórmula 1, Sergio Pérez, se quedó con el deseo de mirar un partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y, sus esperanzas, estaban puestas en que el tricolor avanzara a la ronda de cuartos de final para poder aprovechar la semana de descanso entre el Gran Premio de la Gran Bretaña y el de Bélgica para por fin viajar.

Checo Pérez había expresado durante todo el Mundial su deseo de asistir al menos a uno de los partidos de la selección dirigida por Javier Aguirre, sin embargo, su agenda con el equipo Cadillac así como el arranque de la temporada europea de la F1 le complicaron esa posibilidad.

En redes sociales siempre exhibió su apoyo al tricolor e, incluso ayer en la noche se quedó desvelándose desde España siguiendo el partido que, finalmente, México perdió 2-3 ante Inglaterra cayendo en octavos de final.

El mensaje de Checo Pérez tras la eliminación de México en el Mundial

Luego de que México fue eliminado, Checo Pérez emitió este lunes un mensaje en video en sus redes sociales destacando lo positivo, no solo de la actuación del tricolor, sino también de lo que ha dejado el Mundial en el país y la exposición internacional.

“Sé que todos estamos muy tristes, es un día muy triste para todos, para todos como país, pero quiero quedarme con lo positivo y quiero darle las gracias a esta selección, que de verdad nos hicieron unirnos a mi país por haber hecho esta fiesta como la hicieron”, dijo el piloto de Cadillac.

“Es un orgullo para mí como mexicano ver cómo otros países se expresan de México, de lo bien que la pasaron, de lo increíble que fue y eso es algo que me llena mucho. Me dio mucho gusto ver a todos los mexicanos unidos, creo que teníamos muchísimos años sin estar todos unidos”.

“Es algo que les quiero agradecer y espero que esto nos haya dejado esta selección y este mundial y que se quede con nosotros por siempre. Espero que a partir de hoy seamos ese México unido que tantos necesitamos y que hemos demostrado que unidos nadie puede con nosotros. Muchas gracias selección y estoy seguro que vendrán mejores momentos para todos”.