¿Cuándo vuelve a jugar el Tri, ahora bajo el mando de Rafa Márquez?

Como suele suceder con el futbol moderno, hay poco tiempo de descanso para los futbolistas y aficionados. Ante la necesidad de crear competencias y seguir dando fogueo de toda índole, en cuanto los equipos terminan la Copa del Mundo, de inmediato deben empezar a planificar su ciclo.

En el caso de México, Javier Aguirre no es más el entrenador y por ende, el proyecto para el Mundial 20230 queda en manos de Rafael Márquez, quien fungía como su auxiliar. En los próximos días, este nuevo entrenador debe presentar a su cuerpo técnico, en el que se perfila como su ayudante, Andrés Guardado, quien estuvo de cerca con el grupo.

Con Márquez al frente, el primer escollo seguramente será un juego amistoso en septiembre, en la próxima ventana de la FIFA.

¿Cuándo juega de nuevo el Tri?



Para noviembre, enfrentará la ronda de cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, a la que México tiene el acceso directo.

En el proceso mundialista de 2030, México estaría disputando dos ediciones de Copa Oro y Nations League, además de las Eliminatorias y una posible invitación a Copa América. Mexsport

Es decir, Márquez podrá tener un mes aproximadamente para organizar a su grupo de trabajo y recibir la opción de qué equipo enfrentará en su debut. Es probable que pueda enfrentar a Estados Unidos, Costa Rica o algún rival sudamericano, aunque estos últimos se antojan difíciles por cuestiones de transición.

Al mismo tiempo, de la Selección sólo se van los colaboradores cercanos a Javier Aguirre, es decir, Toni Amor, su ayudante de campo y Joseba Ituarte, el preparador de porteros, mientras que el preparador físico, Pol Lorente, tiene una oferta para continuar en el equipo mexicano ya que es del agrado de Rafael Márquez.

Guillermo Ochoa ya no estará más con el Tri. Mexsport.

Los otros analistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, doctores del sueño y podólogos, continuarán en el equipo nacional para empezar el nuevo ciclo mundialista.