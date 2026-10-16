Pese a las derrotas y sus errores, Sam Darnold seguirá como titular en Seahawks

El entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, aseguró que mantendrá a Sam Darnold como su mariscal de campo titular en la NFL, pese a sus errores durante la campaña.

Sam Darnold ha sido criticado durante las últimas semanas por su desempeño en el campo, especialmente por lanzar intercepciones en momentos clave, como ocurrió en los juegos ante los Washington Commanders, los San Francisco 49ers y los Denver Broncos, en el pasado Thursday Night Football.

Tras cinco partidos jugados, el veterano QB ha sufrido siete intercepciones y es líder en dicho rubro en la NFL. Pese a los reportes semanales que indicaron que el coordinador ofensivo Brian Fleury realizó cambios en conjunto con el mariscal de campo en el libro de jugadas debido a sus malas actuaciones al inicio de la temporada, Sam Darnold volvió a fallar.

Desde su lesión en la semana uno, su confianza no ha sido la misma. De acuerdo con las estadísticas de esta temporada, ha tardado más que la anterior al momento de lanzar el balón. Asimismo, su eficacia ha caído, pues de 128 envíos solo ha completado 80, lo que arroja un 62%, por debajo del promedio general de mariscales de campo en la NFL, que es de 65% de pases completos. Pese a su desempeño, Mike Macdonald recalcó su confianza en él.

Hay cosas que todos podemos hacer para ayudar a Sam a jugar un mejor futbol, confiamos en Sam, creemos en él”.

Mike Macdonald mantiene su confianza en Sam Darnold y descarta sustituirlo. REUTERS

Para el entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, el problema radica en la protección de su línea ofensiva, la cual ha permitido que Sam Darnold sea el cuarto QB con más capturas sufridas en la actual temporada, con 14.

Ha perdido el balón más veces de las que queremos, pero está recibiendo demasiados golpes todo el mundo lo ve”.

Seattle ha sido su propio verdugo

Las entregas de balón se han convertido en un problema para Seattle en el inicio de la temporada, pues no solo cortan el ritmo de su ofensiva, sino que también les dan a sus rivales oportunidades para sumar puntos. Las intercepciones de Sam Darnold han pesado especialmente al terminar con series que podían marcar la diferencia en el marcador, como sucedió en su visita a Washington en la semana tres, cuando una intercepción terminó en un pick-six del rival.

La derrota por 32-29 ante San Francisco también fue una muestra de ello: Seattle perdió el balón en cuatro ocasiones y los 49ers aprovecharon esos errores para conseguir 21 puntos. En la semana seis, Sam Darnold lanzó dos intercepciones frente a Denver, una durante los últimos drives del tiempo regular, pero la más costosa llegó en el tiempo extra, cuando una de sus entregas permitió a los Broncos tomar una posición favorable para preparar el gol de campo con el que sellaron la victoria por 17-14.

Macdonald descarta un cambio de QB

Después de la derrota, el entrenador de Seattle fue cuestionado sobre la posibilidad de sustituir a Sam Darnold por el suplente Drew Lock. La pregunta surgió por la cantidad de errores de Darnold que se han traducido en derrotas, pues ha tenido dificultades para proteger el balón y tomar mejores decisiones. Sin embargo, el entrenador en jefe de la franquicia se negó rotundamente a la posibilidad de enviarlo al banquillo.