Patriots vs Bears: Drake Maye y Caleb Williams van por récords en el inicio de la semana 7 en la NFL

La Semana 7 de la NFL arranca con un auténtico enfrentamiento generacional en el Thursday Night Football de este jueves 22 de octubre. El pasador de los New England Patriots, Drake Maye, afronta la visita al legendario Soldier Field frente a los Chicago Bears como un desafío particular al estar persiguiendo una marca histórica que lo situaría en la élite de la era del Super Bowl.

El récord histórico que busca Drake Maye

Drake Maye encadena tres semanas registrando un nivel espectacular sobre el emparrillado, acumulando 11 touchdowns totales (10 por pase y uno terrestre) en sus últimos tres compromisos. De extender esta racha sobre el terreno de juego en Illinois, el pasador de 24 años de edad se convertirá en apenas el sexto quarterback menor de 25 años en la era del Super Bowl en ligar cuatro partidos consecutivos con tres o más pases de anotación.

Este impresionante hito estadístico no se avista en la liga desde lo conseguido por Justin Herbert con los Los Angeles Chargers en la campaña de 2020. Este gran momento ofensivo tiene a los actuales monarcas de la Conferencia Americana peleando palmo a palmo el liderato de la División Este contra los Buffalo Bills.

Caleb Williams volvió a tomar el mando de la ofensiva de los Chicago Bears después de varias semanas ausente por lesión. AFP

El exclusivo y selecto club al que ingresó Caleb Williams

Por el otro lado, la ofensiva de los Chicago Bears estará comandada por el talentoso Caleb Williams, quien viene de firmar una hazaña estadística la semana pasada. Al registrar apenas 14 intercepciones en su historial frente a su pase de touchdown número 50, ingresó a un club extremadamente exclusivo de la NFL:

Los elegidos de la historia: El pasador de Chicago se convirtió, junto a las superestrellas Lamar Jackson (10 intercepciones) y Patrick Mahomes (13 intercepciones), en uno de los únicos tres quarterbacks en los anales del fútbol americano con menos de 15 entregas de balón al momento de llegar a las 50 anotaciones aéreas de por vida, demostrando una madurez y protección del ovoide fuera de serie para su edad.

Ficha técnica y canales de transmisión del Thursday Night Football