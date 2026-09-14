VIDEO: Elena Rybakina comienza su reinado presumiendo su nuevo trofeo Chris Evert WTA como número 1

La kazaja Elena Rybakina estrena su reinado en la cima del tenis mundial. A sus 27 años de edad, la atleta alcanzó el número uno del ranking de la WTA inmediatamente después de proclamarse flamante campeona del US Open, firmando un hito histórico sin precedentes tanto para su carrera profesional como para el deporte de su país.

Con esta hazaña en las canchas de cemento de la Gran Manzana, Rybakina —nacida en Moscú, Rusia— se convierte en la primera raqueta de nacionalidad kazaja, en ambas ramas, que logra conquistar el escalón más alto del tenis profesional en las categorías de individuales o dobles.

Su ascenso a la gloria no es una casualidad, sino el reflejo fiel de una campaña impecable durante los últimos 12 meses. En este periodo de gracia en el circuito, registró un total de 62 victorias en la WTA —más que cualquier otra jugadora en el planeta— y sumó cinco títulos de alto prestigio en sus vitrinas:

Ningbo

WTA Finals en Riad

Abierto de Australia

Stuttgart

US Open

Además, confirmó su brutal contundencia ante la élite al acumular 16 triunfos directos frente a tenistas pertenecientes al selecto top 10.

Recompensa doble en Nueva York y boleto a las WTA Finals

La consagración sobre el cemento de Nueva York llegó con una recompensa doble para su patrimonio deportivo. A la par de levantar el trofeo de Grand Slam y la emblemática copa Chris Evert WTA World No. 1, la tenista aseguró matemáticamente su boleto a las próximas WTA Finals en Indian Wells. Esta cita significará su cuarta participación consecutiva en el prestigioso certamen de fin de año, al que llegará con el exigente desafío de defender la corona obtenida en la edición anterior.

Asimismo, Rybakina entra de lleno en los libros de oro de la Era Abierta como la trigésima jugadora en liderar la clasificación mundial femenina desde la creación oficial del ranking computarizado en 1975. Al registrar exactamente 27 años y 89 días de edad, se posiciona como la segunda tenista más longeva en alcanzar la cima por primera vez en su carrera, colocándose solo por detrás de la alemana Angelique Kerber, quien logró dicho hito en 2016 a los 28 años.

De este modo, la espigada jugadora kazaja desplaza de forma definitiva a la bielorrusa Aryna Sabalenka, cuyo destacado mandato en la cúspide concluye tras una seguidilla de 99 semanas consecutivas en el primer puesto del orbe.