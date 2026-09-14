Amaury Vergara, feliz con Chivas y manda recadito al América para el Clásico

Inicia la semana del Clásico Nacional y Chivas llega como amplio favorito sobre el América. Ante ello, el presidente del Rebaño, Amaury Vergara, se mostró confiado y lanzó un contundente aviso al acérrimo rival.

Después de haber ganado, gustado y goleado a los Pumas en el Estadio Akron, Amaury se mostró confiado y declaró que el equipo está totalmente listo para afrontar este partido.

Se viene un partido importante el fin de semana. Lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar. Listos, estamos preparados para el Clásico”, señaló.

Sandoval festeja su doblete ante los Pumas Mexsport

Este fin de semana, la estrella fue Santiago Sandoval, quien anotó un doblete ante los Universitarios y por ello, Vergara señaló que se siente muy feliz de que la cantera rojiblanca este dando buenos resultados.

Muy contento del equipo, muy orgulloso. Y, por supuesto, también muy ilusionado con la cantera y los jóvenes que están haciendo un gran papel. Ayer, como aficionado de Chivas, vivimos un gran partido”, comentó.

Gracias al resultado obtenido en casa, Chivas se posiciona como líder del Apertura 2026, un motivo por el cual se llenó de orgullo.

“Muy orgulloso de ser tapatío, muy contento de ser chiva hoy en la mañana, por supuesto. Y toda la semana hasta el Clásico, vamos a ver qué sucede. De todo corazón, gracias a todos los que están en este panel”, sentenció.

Chivas llega como líder y favorito ante el América

El próximo sábado 19 de septiembre se vivirá una edición más del Clásico Nacional y para este encuentro, sin duda, las Chivas parten como favoritos.

El Rebaño llegará al partido como líder de la competencia con 17 puntos, tan sólo uno más que el América (16), quien además tiene un partido pendiente.

Gabriel Milito seguramente contará con plantel completo, ya que con los regresos de Richy Ledezma y Bryan González, solamente faltaría José Castillo. El defensa ya volvió a la convocatoria, aunque no tuvo minutos, veremos si ante las Águilas, el zaguero volverá a la actividad.