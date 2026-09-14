Drama en la UFC: Tom Aspinall renuncia al título mundial por grave recaída tras una lesión en el ojo

El peleador británico Tom Aspinall renunció de forma oficial al título de peso completo de la Ultimate Fighting Championship (UFC). El atleta de 33 años de edad confirmó que sufrió una severa y alarmante recaída en el ojo derecho durante una intensa sesión de sparring. Ante la falta de un plazo claro por parte de los especialistas para obtener el alta médica definitiva, Aspinall optó por dejar vacante el cinturón para no congelar la actividad de la categoría.

El calvario médico del británico se remonta a octubre de 2025, durante el desarrollo del evento UFC 321 en Abu Dabi. En su combate de unificación frente al francés Ciryl Gane, Aspinall recibió varios piquetes accidentales en los ojos durante el primer asalto, lo que obligó a detener la contienda y declararla No Contest (Sin Resultado).

Diagnósticos posteriores confirmaron un síndrome de Brown traumático bilateral grave, condición crítica que requirió cuatro intervenciones quirúrgicas y un extenso tratamiento de rehabilitación.

El futuro de la división de peso pesado y el factor Pereira

Cuando el proceso de recuperación parecía avanzar de forma idónea y el regreso del británico se vislumbraba en el horizonte, este nuevo percance agravó significativamente su salud visual. Tras confirmarse la noticia, la directiva de la UFC trabaja a marchas forzadas en la reestructuración de la división:

Promoción al trono: El francés Ciryl Gane , actual campeón interino, apunta a ser promovido al trono absoluto de forma inmediata por el organismo.

El francés , actual campeón interino, apunta a ser promovido al trono absoluto de forma inmediata por el organismo. Nuevos contendientes: La reconfiguración de la clasificación situará a figuras de la talla del brasileño Alex Pereira entre los retadores inmediatos al cetro máximo.

Ya había acordado una fecha oficial para el combate y había vuelto a los entrenamientos de sparring, sintiéndome muy bien y listo para competir en el octágono, cuando un accidente fortuito me causó más daños en el ojo derecho".

​Tom Aspinall / Excampeón de la UFC

Aspinall admitió estar devastado por tener que apartarse del campeonato en esta etapa cumbre de su carrera profesional; no obstante, aclaró a sus fanáticos que la difícil decisión no implica su retiro definitivo de las artes marciales mixtas (MMA) y aseguró de forma tajante que volverá a competir una vez que logre restablecer su visión de forma óptima.